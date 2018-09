(VIDEO) Arnoldo Benítez: Presidente Maduro nosotros no somos bachaqueros de efectivo

Domingo, 09 de septiembre de 2018.- Luego de la permanencia, por varias horas, el jueves seis de septiembre, en la plaza de La Moneda de Caracas, los jubilados y pensionados que allí se concentraron se dirigieron a las puertas del Banco Central de Venezuela y fueron retenidos en su marcha por un tapón de la GNB que les impidió seguir por lo que se concentraron en la esquina de Mijares, donde tomamos varias declaraciones que ofrecemos a aporreadores y aporreadoras.



Arnoldo Benítez, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la subcomisión de pensionados y jubilados: hoy estamos aquí trayéndole una comunicación al presidente del Banco Central y pedimos que nos reciba para que él nos garantice, como le pedimos acá, el pago completo en efectivo y sin limitaciones de nuestra pensión.



Se preguntó Benítez: ¿Quien ha visto el billete de quinientos, quien ha visto el billete de doscientos, quien ha visto el billete de cien?



Si nos dieran dos monedas, dos billetes o dos partes de cada uno de estos elementos del cono monetario...dame dos billetes de cada uno de los elementos del cono monetario y nos pagas completo...dos billetes es lo que estamos pidiendo, ¿por qué no me los das?, porque no los tienes, porque no los han impreso, porque no fabricaron esos billetes y esto es una farsa, esto es una mentira.



Pues dile al país que esto es una mentira porque estás engañando al país y a los adultos mayores.



Y aquí estamos pidiéndole al presidente del Banco Central de Venezuela que baje, que nos diga si esto existe o no existe.



Que nos diga si nos va ha pagar completo y en efectivo y sin limitaciones...y peor aún, decirle a Maduro que nosotros no somos bachaqueros de efectivo, porque ahora nos está acusando de que nosotros estamos vendiendo el dinero.



Nosotros pagamos en efectivo y compramos tres veces mas en efectivo, que con una tarjeta de débito o con un punto de venta.



Prosigue Benítez: el artículo 91 de la Constitución es muy claro, que el salario mínimo se debe corresponder, por lo menos, con el costo de la canasta básica...deberíamos estar recibiendo 11.000 Bs Soberanos para poder aguantar la canasta básica y eso señores no se está cumpliendo.



Rubén Díaz, El Guaro: esto es algo crítico, algo fatal, algo que no puede pasar en Venezuela, esto nunca se había visto.



Por su parte Carmen Laya, jubilada del ministerio de Transporte Terrestre, dijo: yo le solicito, le pido a todos los jubilados de estos organismos que tenemos que unirnos...señor Presidente usted dice que usted ayuda a los pobres, pero aquí todos somos pobres, los únicos ricos están en Miraflores.



Fernando Matajira: yo he trabajado aquí en Caracas 55 años, yo creo que merezco un trato decente, nos están tomando el pelo con el asunto del pago...ahora el salario mínimo no alcanza para comprar un plato de sopa...ahora con la pensión nos la están dando por retazos, por miserias...hasta cuando esa indolencia, hasta cuando burlas.



¿Cómo hacer para que nos paguen decentemente?



Alguien tiene la culpa, alguien tiene la culpa de esta tomadera de pelo, o es que el Banco Central está en la ruina y no tiene plata que nos están pagando por retazos.



El coordinador general de la mesa social de Caracas, Benito Rea declaró: hoy estamos acompañando a nuestros hermanos de la tercera edad en la protesta por la cantidad de manipulaciones, inconsecuencias, mentiras que se nos mentido en relación con el pago de la pensión.



Se nos dio apenas noventa bolívares la semana pasada, noventa bolívares esta semana y con eso nosotros no hacemos nada...y si uno va a pagar con la tarjeta de débito, entonces te cuesta muchísimo mas caro, entonces como hacemos, tienen que darnos nuestros reales.



Finaliza Rea expresando su opinión: yo creo que este es un plan deliberado de los comunistas para destruir la sociedad democrática, su consigna ideológica es destruir el sistema capitalista, destruir la empresa para establecer la dictadura del proletariado y edificar después la sociedad socialista.















Noticia relacionada: Adultos mayores protestan por sus pensiones y jubilaciones