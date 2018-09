(VIDEO) Adultos mayores protestan por sus pensiones y jubilaciones

No les da pena reprimir a ese poco de viejos, no joda...se llevaron a una señora y casi la matan, se preguntó Pedro Pérez Credito: aporrea.tvi

Sábado, 08 de septiembre de 2018.- En la plaza de La Moneda, ubicada justamente en la parte posterior de la sede del Banco Central de Venezuela, en pleno centro de Caracas, un nutrido grupo de adultos mayores se concentró el jueves seis de septiembre para protestar por el manejo de sus ingresos por parte del Estado, ingresos que les corresponden como jubilados y pensionados.



Tomamos algunas declaraciones de asistentes a esta protesta, que ofrecemos a aporreadores y aporreadoras.



Carlos Guzmán: se le están vulnerando los derechos a los pensionados, no solamente del Seguro Social, sino a los jubilados de distintas instituciones, porque se les está violentando el contrato colectivo de trabajo.



A los gobernantes el país se les escapó el control, se les escapó el control de la Nación. Aquí estamos viviendo en un país donde hay una violación del estado de derecho.



Con respecto al recurso de amparo interpuesto ante el TSJ en el mes de julio, opinó Guzmán, que habría que esperar entonces que salga el pronunciamiento como tal...para mi que ahí lo que van a decir es que lo admiten, porque ya lo admitieron, pero seguramente después lo van a declarar inadmisible.



Si no les da pena reprimir a ese poco de viejos, no joda...se llevaron a una señora y casi la matan, la vez pasada, en la reunión anterior...con relación al recurso de amparo introducido en el TSJ, que pide equiparar el salario mínimo con la cesta básica (artículo 51 de la CRBV) opinó el señor Pedro Pérez que eso es una locura, usted sabe en cuanto está la cesta básica?...no nos tomemos el pelo, no nos queda bien, estamos muy viejos para eso.



Cerró Nubia Febres: Nosotros estamos aquí haciendo alarde de nuestra edad...es la edad que tenemos para sentirnos bien, para decir lo que nos de la gana y sobre todo de reclamar nuestros derechos, nuestra dignidad, la dignidad de cobrar nuestro dinero, el que trabajamos, con dignidad, con sapiencia, con estudios.



Y seguiremos en la calle porque este desgobierno no nos va a parar.







Emilio Lozada: Se está violando la circular 4522 de Sudeban