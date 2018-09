(VIDEO) Emilio Lozada: Se está violando la circular 4522 de Sudeban

Sábado, 08 de septiembre de 2018.- Emilio Lozada, presidente de la Federación de la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados y miembro del Frente de Defensa de los Derechos de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores declaró que : Este es un frente que constituimos todas las organizaciones que a nivel nacional, estamos en esta lucha por nuestros compañeros.



Estamos sencillamente pasando esa información que desde la base tienen nuestros compañeros que sufren el problema del cobro de la pensión.



Hay una circular de Sudeban, del 12 de marzo, donde dice Sudeban, que es la que norma las relaciones e los bancos con sus usuarios, y es muy especial la circular, la 4522, donde dice que para el trato de los pensionados en las taquillas de los bancos...dice que debe de pagarse lo que el pensionado quiera retirar de la taquilla, si quiere todo o o que él quiera y debe ser por número de cédula.



El día 19 de julio se viola la circular, cuando solamente se pagan dos millones de bolívares (Bs 2.000.000,00) de los ocho millones cuatrocientos (Bs 8.400.000,00).



Al violarse la circular, lógicamente la reacción, nosotros salimos a pelear nuestra situación del pago completo en la calle.



El bono de la Guerra Económica no se sabe que pasó, nosotros decimos que si lo van a quitar, tiene que ser sustituido por otro, porque eso es Ley, eso salió en todas las gacetas.



Pedimos explicación y hasta ahorita no hay ningún funcionario de Gobierno que nos diga ¿qué pasó con el bono de la Guerra Económica?



Nosotros lo decimos: no vamos a sabotear el país, pero vamos a trancar las calles...y si se tranca todo el país, no es que nosotros somos los responsables, los responsables son los que no pagan todo el dinero completo, ni hacen llegar el dinero como dice la circular.



Este pueblo de pensionados está hablando.



El Gobierno tiene que dar respuesta y es lo que estamos buscando, sino, seguimos en la calle.



Con respecto a la iniciativa (recurso de amparo) introducida en el TSJ, en el mes de julio, que busca dar cumplimiento al artículo 91 de la CRBV, que habla de equiparar el salario mínimo con la cesta básica, expresó Lozada: Si, esa iniciativa no solamente la vamos a apoyar, la vamos a ratificar el martes de la semana que viene.



Nosotros nos vamos a concentrar, el martes, cuando vuelvan a abrir los bancos, nos vamos a concentrar en Parque Carabobo y de ahí vamos a salir, unos a la Defensoría del Pueblo para solicitar a ver, ¿quien defiende a este pueblo?, que de respuestas.



Y otros vamos al TSJ a ratificar eso de lo cual usted me acaba de preguntar y a solicitar un recurso de amparo para que todas las actividades que hagamos sean protegidas, y nos proteja nuestra situación de calle, nuestra protesta, hasta tanto no se de respuesta a nuestros derechos humanos que se están violando.















