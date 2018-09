Se inició Plan Nacional de Inspección y Fiscalización 2018 a empresas del servicio de vigilancia y seguridad privada

4 de septiembre de 2018.-Este lunes 3 de septiembre se dio inicio al Plan de Inspección y Fiscalización 2018, a las sociedades mercantiles dedicadas a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en todo el territorio nacionalm informó Prensa Vipreseg.

El objetivo de este plan es verificar que cumplan con la normativa legal vigente, de acuerdo al decreto 3.278 publicado en Gaceta Oficial 6.364 extraordinario de fecha 16 de febrero de 2018, informó el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, G/D Endes Palencia Ortiz, desde la sede de la dirección general de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, ubicada en La Trinidad, estado Miranda.

"Se estarán verificando las empresas que solicitaron el otorgamiento de la permisología a través de nuestra página web digeservisp.mijp.gob.ve y de aquellas que realizaron las solicitudes años anteriores y en el presente año no renovaron", enfatizó.

Las inspecciones y fiscalizaciones iniciarán en la región Oriental, específicamente en los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, para continuar por el resto del país hasta el próximo 16 de noviembre, cuando se tiene previsto finalice el procedimiento. Precisó que 12 funcionarios estarán a cargo de las inspecciones, fiscalizaciones y asesoramientos.

Recordó que todos los años durante el mes de agosto, las empresas que prestan el servicio de vigilancia y seguridad privada en el país deberán solicitar vía web la correspondiente solicitud de inspección para la renovación de su autorización de funcionamiento.

El viceministro hizo un llamado a la ciudadanía a que verifiquen a través de la página web de Digeservisp, las empresas que prestan estos servicios de vigilancia y seguridad privada, que se encuentran registradas y legalizadas ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y a la no contratación de empresas ilegales que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley y por consiguiente no están acreditados por el ente rector.