(VIDEO) Argentina: Jorge Asís "El FMI es el respirador artificial de un gobierno que está en terapia intensiva"

Septiembre 1 de 2018.- El polémico escritor Jorge Asís en una entrevista para "Animales Sueltos" se refirió a la actual crisis económica y política. Sus principales afirmaciones, fueron:

"El Gobierno atraviesa un momento político raquítico, el mercado le picó el boleto. Lo dejó el rídiculo"

"Elegiste un timbero (Luis Caputo) para presidir el Banco Central y la timba te acuesta. Es muy curioso"

"El FMI es el respirador artificial de un gobierno que está en terapia intensiva"

"Macri está condenado a morir con las Peñas puestas. Marcos Peña organizó la administración de un Estado a su medida. No es cualquier funcionario. La botonera del Estado la tiene Peña. No creo que Macri pueda encarar hoy la tarea de reemplazarlo"

"A Macri lo entregaron esta semana. Bah, se entregó solo. Los mercados no le tienen más confianza. Hay que ver cómo se llega, de la mejor manera, a un final. Por eso ahora circula el rumor de anticipar las elecciones"

"Hay empresarios que empiezan a mirar a Sergio Massa como opción"

"En Argentina funciona la dinámica del escándalo constante. Un escándalo reemplaza a otro. De los aportantes truchos pasamos a los cuadernos del remisero de la fortuna. Ahora se pasó al tema del dólar, que le da miedo a todo el mundo"

"No utilicen al peronismo para todo. Fracasaste, hermano. Le vas a echar la culpa al peronismo de que estos tipos no saben gobernar. Hoy lo ponés a Macri en la puerta de un colegio con una golosina y los chicos no se le acercan. No le creen. No le echen la culpa al peronismo. No resolvieron un solo problema"

"Estamos peor que en 2001, la situación de fragilidad social es hoy peor que la de 2001"