Samuel Moncada: Estamos en una fase peligrosa de la agresión

1 de septiembre de 2018.- El Embajador Representante de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada analizó que después de escuchar a Marco Rubio citando su conversación con John Bolton, del Consejo de Seguridad Nacional, Venezuela entra en una fase peligrosa de la agresión.



“Estoy propenso a pensar que estamos en otra fase más peligrosa de la agresión. Estamos hablando de la “securitizacion” del tema migratorio, la manipulación de un tema socioeconómico para convertirlo en un asunto de paz y seguridad regionales”, dijo.



Samuel Moncada opina que las amenazas militar de la Portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, los comentarios de Rubio anoche (jueves 30 de agosto), la gira de Mattis por la región, los movimientos militares de Brasil, Temer señalando que Venezuela rompe la armonía regional, el Canciller de Colombia anunciando la en ONU que el impacto migratorio en salud y educación ya es también un impacto en su seguridad, los ejercicios militares en Colombia, las declaraciones de Almagro pidiendo mayores sanciones contra Venezuela, el desconocimiento del PNM, las amenazas de corte de ventas petroleras de EEUU a Venezuela, la declaración de incapacidad para pagar deudas de Brasil a Venezuela, etcétera.



Todo nos dice que no se trata de una resolución sobre migrantes sino de la declaración de un “casus belli” contra Venezuela.



La declaración de un estado fallido que es incapaz de actuar sobre su propio territorio y genera una crisis humanitaria que desestabiliza a la región y solo puede ser frenado con una “intervención humanitaria”.



Por eso la demanda de apertura de un “canal humanitario” controlado desde el exterior. Por eso el desconocimiento del estado venezolano y del PNM y el carácter inconsulto de todas sus reuniones.



No les interesa lo que pueda pensar o hacer Venezuela, solo lo que ellos puedan hacer sobre o contra Venezuela.



Si la OIM y Acnur participan en sesión del 5 septiembre estarán validando el inicio de hostilidades con amenaza de uso de la fuerza militar con carácter “preventivo” para defender la seguridad de EEUU.



Hay que decir en todas las agencias ONU, en todos los foros multilaterales y a todos los Estados de la OEA lo que estarían apoyando deliberada o inadvertidamente. Se trata de una acción de fuerza contra Venezuela. No de una resolución sobre migrantes y la OEA es la plataforma de la agresión.