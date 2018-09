Vicepresidente denunció cifras manipuladas de la migración venezolana

1 de septiembre de 2018.- La vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció este viernes ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la matriz internacional con cifras abultadas de la migración para presentar una supuesta crisis humanitaria en Venezuela y justificar una intervención militar.



"Lo que hay contra Venezuela es una gran operación que responde a la política del Pentágono de Estados Unidos", aseveró Rodríguez, quien trabajará junto a Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para publicar cifras reales de la migración venezolana.



Esto en respuesta a la matriz impuesta por medios locales e internacionales, que han publicado cifras de la migración venezolana , que se contradicen entre sí y con las de organismos internacionales. La cantidad más usada y menos verificada es la de cuatro millones de emigrantes.



La investigadora peruana y militante antirracista, Daniela Ortíz, explica que la enorme cobertura mediática que reciben los migrantes venezolanos se debe a que "interesa utilizarlos políticamente", de modo que los gobiernos regionales puedan justificar su posición de ataque (alineada a Estados Unidos) contra Venezuela, sobre el cual se cierne un bloqueo financiero internacional que afecta gravemente a su población.



Cifras (reales y falsas) de la migración venezolana



Este año la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que había 1 millón 642 mil 442 venezolanos en el exterior, los cuales no son considerados "refugiados", según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).



Por otro lado, el Laboratorio Internacional de Migraciones de la Universidad Simón Bolívar (USB) publicó en febrero pasado que hay 3.2 millones de venezolanos en el extranjero, una cifra que se alcanzó con la salida de más de 700 mil personas en los últimos dos años.



Otra cifra diferente es aportada por el Observatorio de la Diáspora Venezolana, de la Universidad Central de Venezuela (UCV): 1.2 millones de migrantes este año para un total de 2.8 millones en el exterior.



¿Más de 4 millones?



Pero la cifra que ha recorrido los medios del mundo es la de más de cuatro millones de venezolanos que emigraron. Esta cantidad fue publicada en el medio venezolano Tal Cual tras realizar una encuesta a solo dos mil personas entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017.



La exorbitante cifra también fue reseñada en febrero pasado por el medio colombiano El Tiempo en una entrevista al sociólogo venezolano Tomás Páez, quien aseveró (sin fuente) que 4 millones de venezolanos habían emigrado y casi la mitad entre 2017 y 2018.



El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo con los mismos datos de El Tiempo y comparó la migración venezolana con la situación de Siria. La cifra recorre el mundo, es reseñada y hablada a diario, sin cuestionar su veracidad.



La cifra de 4 millones (o más) contradice la información de la División de Poblaciones de la ONU que en su página web reseña: 750.000 personas emigraron desde Venezuela entre 1990 y 2000 y más de 2 millones entre 2000 y 2017.



Imprecisiones de la migración a Colombia



En mayo pasado, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo a Bloomberg TV que en su país había más de un millón de venezolanos.



El "dato" tuvo que ser aclarado por el gerente para la frontera colombiana, Felipe Muñoz, quien explicó que se trata de "la cifra sumada de toda la población venezolana que puede estar en Colombia. Más de 320 mil venezolanos regulares, otro grupo que tiene visa, otro con permiso especial de permanencia, o pasaporte. Y además de eso hay un grupo que hace tránsito en el país, no necesariamente todos se quedan".



Un estudio de la OIM y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia realizado en puntos de cruce fronterizos oficiales y no oficiales entre Colombia y Venezuela en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Arauca, reveló lo siguiente:



- El 67 por ciento de las personas que cruzan la frontera son de nacionalidad colombiana y el 33 por ciento son venezolanos.



- El 69 por ciento de las personas que cruzan la frontera hacia Colombia indicaron que regresarían a Venezuela el mismo día.



- El 23 por ciento indicó que regresaría en los próximos meses a su país de origen.



- Solo el 5 por ciento de quienes cruzan la frontera manifestaron la intención de permanecer en Colombia, mientras que el 3 por ciento dijo que solo pasaría por territorio colombiano para llegar a otro destino.



- El 52 por ciento manifestó que cruzaba hacia Colombia para hacer compras; el 17 por ciento visitarí a la familia; el 14 por ciento por trabajo; el 5 por ciento por turismo, el 2 por ciento por estudios y el 10 por ciento por otros motivos.



El Gobierno de Nicolás Maduro creó recientemente el Plan Vuelta a la Patria para ayudar a venezolanos que emigraron y desean retornar al país. Los primeros en beneficiarse fueron 98 ciudadanos que volvieron el martes pasado desde Perú tras denunciar xenofobia y esclavitud. Asimismo, este viernes 31 de agosto más de 200 regresaron de Brasil, entre ellos más de 100 indígenas waraos.



