Desde Yare en 1992 Chávez se comprometió a ir al reencuentro con el pueblo

El Comandante Chávez en Yare

30 de agosto de 2018.- Este jueves se cumplen 26 años de la entrevista que el periodista José Vicente Rangel hiciera al Comandante Hugo Chávez en la cárcel de Yare. En el diálogo, censurado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el líder se comprometió en ir al reencuentro con el pueblo para llevar adelante los cambios que entonces demandaba el país.



"Sea cual sea el tiempo que aquí pasemos y sea cual sea la forma bajo la cual salgamos de estas rejas, iremos al reencuentro físico con ustedes para continuar la marcha como lo decía el cantor del pueblo venezolano Alí Primera, juntando flores, tocando puertas, juntando sones hasta llegar", expresó Chávez desde la cárcel de Yare, el 30 de agosto de 1992.



Para la grabación de esta entrevista se introdujo al recinto una cámara de video modelo Handycam, desmontada en ocho por partes, con la cual se trabajó en horas nocturnas, para evitar ser descubiertos.



En aquella oportunidad, el entonces militar rebelde advertía lo que ocurriría años más tarde en la historia política del país; señaló la existencia de una "incandescencia general" que abarcaba al pueblo y Fuerzas Armadas, un "candelorio interno" que "ha despertado, y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario".



"El 4 de febrero", prosigue, "ciertamente no pudimos romper el esquema de dominación pero sí lo fracturamos y resquebrajamos de manera muy evidente", dijo, para referirse a las nuevas bases que darían paso a la posibilidad de colocar en la agenda política venezolana lo que en el ideario bolivariano se denominó Proyecto Nacional Simón Bolívar.



En este proyecto, explicaba entonces el teniente coronel del ejército, se expresa lo que exigían los oficiales y sub oficiales del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, "la libertad para el pueblo de Venezuela, porque eso es lo que está en juego, el futuro de más de 20 millones de seres humanos que hoy claman por una nueva realidad, por un verdadero camino hacia su desarrollo auténtico, su liberación interior y exterior".



Destacó en aquella oportunidad que hombres, mujeres y niños venezolanos aspiraban a "desatar las amarras del alma y potenciar sus fuerzas interiores, dinamizar su propia cultura y rescatar las tradiciones y valores históricos. Esa es la libertad que nosotros exigimos y reclamamos", dijo, discurso que a consideración de José Vicente Rangel demuestra "la coherencia y la lealtad hacia lo que creía y quería Chávez".



"Aunque estamos aquí prisioneros del régimen (puntofijista), contamos con una libertad sublime que es la libertad absoluta de conciencia", expresó Chávez.



Dijo que pueblo y Fuerza Armada representan terreno abonado para el proceso de cambios y desarrollo integral que requiere la sociedad venezolana.



"Representan permitirnos llegar a ese noble y bravío pueblo venezolano, pueblo al cual enviamos un mensaje y no puede ser otro que el de la fe, la esperanza, al que le pedimos no desmayar en la lucha por la verdadera libertad", dijo anticipándose a la convocatoria que años después tuvo el concurso del pueblo venezolano.



Desde que estuvo preso en Yare hasta las elecciones del 2012, el periodista José Vicente Rangel le realizó 17 entrevistas al presidente Hugo Chávez.



