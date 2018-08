Ivss anunció la llegada de cinco tipos de inmunosupresores a sus farmacias

Hasta el momento no hemos recibido ningúna denuncia de persona con condición de salud crónica que le hayan pedido el carnet de la patria para retirar tratamientos en IVSS. Debió ser una desición propia del funcionario que los atendió. https://t.co/usGtYBRmbY — Francisco Valencia (@valenciafran) 26 de agosto de 2018

29 agosto 2018 - En las farmacias del instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encuentran disponibles cinco tipos de medicamentos inmunosupresores, para pacientes transplantados.La información la dio a conocer Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), quién expresó que la distribución de estos medicamentos inició esta semana.Entre los medicamentos disponibles se encuentran: Micofenolato sódico, micofenolato mofetilo, tacrolimus, ciclosporina y azatioprina. Cabe destacar que la Prednisona, la cual es la más solicitada por los usuarios aún no se encuentran disponibles.Según una consulta realizada por Codevida a pacientes trasplantados de distintas entidades del país, los medicamentos aún no habían sido despachados en las farmacias de alto costo de Táchira, Monagas y Sucre para este martes 28 de agosto.Valencia también detalló que la organización no ha recibido denuncias de pacientes a los que se les solicitara el carnet de la patria para retirar inmunosupresores en las farmacias de alto costo. “No hemos recibido ninguna denuncia de persona con condición de salud crónica a la que le hayan pedido el carnet de la patria para retirar tratamientos en Ivss hasta el momento”, dijo.