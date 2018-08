Caracas: Parque del Este Francisco de Miranda podría ser patrimonio mundial si se retoma su diseño original

Caracas, agosto 27 - Desde hace 57 años los caraqueños cuentan con 82 hectáreas de áreas verdes para disfrutar de una ambiente natural en la ciudad de concreto. Se trata del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, espacio que recibirá un mantenimiento integral hasta lograr su diseño original con la meta de convertirlo en Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El programa, que ejecuta la Gobernación de Miranda, tendrá como objetivo principal recuperar y sustituir los árboles que datan desde los inicios del parque, aseguró el gobernador Héctor Rodríguez en entrevista a ÚN.



Explicó que en el lugar de esparcimiento se han efectuado varios planes de rehabilitación, sin embargo han sido de infraestructura y no se le ha realizado a los árboles el tratamiento fitosanitario.



“Todos los árboles están envejecidos, no se les ha hecho mantenimiento, algunos se han perdido”, recalcó Rodríguez desde su despacho ubicado en el Parque Bolívar, en La Carlota, desde donde verifica la ejecución del proyecto y otras líneas de trabajo para el estado Miranda.



Los especialistas de la Gobernación, con apoyo del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, realizarán la recuperación árbol por árbol. Para ello cerrarán pequeños espacios del parque, por lo que tardarán tres años en ejecutar las labores.



Rediseño. “Nosotros queremos que el Parque Generalisímo Francisco de Miranda se convierta en Patrimonio de la Humanidad, pero para eso la Unesco exige que sea literalmente igual a como se planificó”, enfatizó el gobernador.



Ante tales exigencias, explicó que realizarán la restauración de los parques infantiles temáticos, la recuperación de la entrada original que fue afectada por la construcción del Metro Caracas, así como también se harán reparaciones en las infraestructuras, luminarias, caminerías y el sistema de riego.



Asimismo, Rodríguez comentó que el proyecto contempla verificar que las especies de los árboles sean las que se encuentran en el diseño original.



“Haremos la sustitución de árboles que lo ameriten y sacaremos los que no eran de la arquitectura del parque, además comenzaremos un proceso de recolección de las semillas y su tratamiento”, explicó.



El mandatario regional indicó que el proceso estará acompañado del asesoramiento técnico de la Unesco para que certifique el parque como Patrimonio. También cuentan con el apoyo de uno de los arquitectos del diseño original del conocido Parque del Este.



Informó que en los próximos días tienen previsto reunirse con los usuarios del parque, trotadores y grupos culturales para informarles sobre el plan que está en ejecución como parte del trabajo que realiza la Gobernación en la recuperación de espacios públicos para el disfrute de los habitantes de la Miranda Metropolitana.



“Una de nuestras tareas es que todos entendamos el Parque Generalísimo Francisco de Miranda como un espacio de encuentro de todas y todos los mirandinos”, finalizó.

