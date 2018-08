PDVSA y Shell firmaron contrato de servicios para aprovechamiento de gas en Monagas

El proyecto contempla el suministro de gas metano desde el campo Dragón, en el estado Sucre, hasta la plataforma Hibiscus, en la Nación caribeña.

Caracas, 25 de agosto de 2018.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, firmaron una declaración conjunta para la ejecución del proyecto de Interconexión del campo Dragón, ubicado al norte de las costas del estado Sucre, con la plataforma Hibiscus, en territorio de la Nación caribeña.

Este importante proyecto de trascendencia histórica en las relaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago contempla la venta en firme de gas metano tomando como fuente de abastecimiento principal el campo Dragón del Proyecto Mariscal Sucre.

Al respecto, el Primer Mandatario Nacional explicó que "con este acuerdo, seguimos avanzando en una dirección correcta, en lo que debe ser una asociación energética integral. Hemos recorrido un espacio de 12 años, ya para ver cómo llegan los resultados concretos, transformados en riqueza concreta, transformando el gas de los yacimientos conjuntos, de manera pacífica y cooperativa, en beneficios como educación, salud, servicios públicos y vida para ambas naciones".

Uno de los propósitos de esta negociación es transportar el gas venezolano a la plataforma Hibiscus y luego a Point Fortin, donde se convertirá en gas natural licuado (GNL).

En tal sentido, el Jefe de Estado resaltó la concreción de este acuerdo como un ejemplo de crecimiento conjunto. "Países se han declarado la guerra, buscando apropiarse de riquezas que comparten en sus territorios; en cambio, Venezuela y Trinidad y Tobago le decimos al mundo que en paz desarrollaremos nuestra riqueza común, cultivando una relación de buena vecindad que necesariamente debe evolucionar hacia una relación de hermandad".

Cabe señalar que durante los últimos dos años los equipos técnicos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y The National Gas Company of Trinidad and Tobago (NGC), así como Shell, con apoyo de personal técnico y jurídico del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, han trabajado en torno a la factibilidad de la interconexión de gas entre ambos países sobre la base de recursos de gas natural existentes en la plataforma continental venezolana.

Como se recordará, en fecha 15 de marzo de 2017 se firmó un acuerdo de cooperación energética que abarca la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto que se extenderá desde el campo Dragón hasta el Campo Hibiscus.

El primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, destacó el carácter histórico de este acuerdo de cooperación. "Lo que acabamos de protagonizar es cómo, a través de un lapicero y un papel, hemos podido materializar una oportunidad de negocios presente desde siempre, y ahora puesta en relieve para beneficio de ambas naciones. Venezuela y Trinidad y Tobago están enlazadas geográfica y geológicamente, e históricamente hemos canalizado nuestros recursos energéticos como motor de nuestras economías; hoy, con la voluntad de ambos gobiernos, damos un nuevo ímpetu a nuestro espíritu de cooperación", aseguró Rowley.

Derivado de esta firma, el presidente Maduro giró instrucciones precisas al ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Manuel Quevedo, para viajar a Trinidad y Tobago a avanzar en los acuerdos para una asociación integral en petróleo y gas a todo nivel, con la idea de impulsar todo el potencial de ambas naciones en materia energética.

La suscripción de este acuerdo ratifica el compromiso entre ambas naciones en continuar el impulso de la integración energética bilateral, basados en los principios de reciprocidad, solidaridad, complementariedad y respeto de la soberanía que se traducen en beneficios para el desarrollo social y económico de los pueblos venezolano y trinitobaguense, además de la región caribeña en conjunto.