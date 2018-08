CNE: AD, UNTC, Gente y Nuvipa pasarán a proceso de cancelación

Tania D Amelio, rectora del CNE Credito: Archivo

Caracas, 24 de Agosto - Las organizaciones con fines políticos Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC), Generación Independiente (Gente) y Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa) pasarán a proceso de cancelación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) al no participar en el proceso de renovación, informó este viernes la rectora del Poder Electoral, Tania D'amelio.



Entrevistada en el programa Al Instante, transmitido por Unión Radio, detalló que en cumplimiento con el Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales -publicado en la Gaceta Oficial N° 41.308 del 27 de diciembre de 2017, estos partidos, que no participaron en las elecciones presidenciales y a Consejos Legislativos del 20 de mayo, fueron convocados a un proceso de renovación de sus nóminas, en el que no participaron con sus tarjetas electorales.



"El Consejo Nacional Electoral, para hacer cumplir ese decreto constitucional, llamó y publicó un cronograma (para el proceso de renovación) y no participaron", manifestó.



Recordó que hasta el miércoles 15 de agosto estuvo abierto el lapso para que los partidos políticos consignaran ante el CNE la solicitud de renovación de nómina de inscritos, así como la lista actualizada de sus autoridades nacionales y regionales, pero no lo hicieron.



"Nosotros les dimos, práctimente, una semana. Y les dijimos que deben consignar ante el Consejo Nacional Electoral las solicitudes de renovación y no lo hicieron. Ahora van a un proceso de cancelación", enfatizó.



Asimismo, D'amelio criticó la postura de AD, partido que ya había participado en proceso de renovación del mes de enero y febrero, validando el Decreto Constituyente y que no participó en esta ocasión por que "dicen que ese decreto no tiene ningún tipo de legalidad".



De esta manera, AD, UNT, Gente y Nuvipa, se unen a la lista de partido encabezada por Voluntad Popular y Primero Justicia que dejan de funcionar como partido político.



