Sector salud en “el limbo” tras anuncios económicos y ratifica que el paro sigue

24 de agosto de 2018.- El presidente Nicolás Maduro incrementó el sueldo mínimo el pasado viernes 17 de agosto; pero el sector salud sigue "en el limbo" y sin respuesta sobre su solicitud de aumento salarial. Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeros de Distrito Capital, aseguró que el personal hospitalario permanecerá en las calles hasta lograr el cometido que los hizo declararse en paro el pasado 25 de junio: sueldos dignos.

"El presidente Nicolás Maduro hizo el aumento del sueldo mínimo. Sin embargo, nosotros le solicitamos una tabla especial para el sector salud. Todavía no ha habido un pronunciamiento sobre en cuánto quedará el sector público porque nosotros no percibimos ingreso mínimo", afirmó Contreras en entrevista a Efecto Cocuyo.

Este jueves 23 de agosto, el personal de salud ratificó su posición de mantenerse en las calles desde una asamblea interhospitalaria celebrada en la Maternidad Concepción Palacios. Allí los trabajadores manifestaron su confusión ante los anuncios del mandatario nacional.

"Todo ha sido muy confuso porque no sabemos en cuánto va a quedar nuestro sueldo. Lo único que sabemos es que seguimos ganando 3.800.000 bolívares (o 38 bolívares soberanos) y que los precios de los productos van en aumento", expresó Contreras.

La presidente del Colegio de Enfermeros de Caracas denunció que el Gobierno aún no ha dado respuesta a su solicitud. "El pasado 16 de agosto entregamos un documento a dos funcionarios de la Vicepresidencia de la República y todavía no ha habido un pronunciamiento", apuntó.

Contreras también advirtió que las autoridades del Ministerio de Salud, con las que han celebrado varios encuentros, tampoco han respondido a la exigencia de dotación de insumos médicos a la red hospitalaria y ambulatoria.

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) indicó que el sueldo de 1.800 bolívares soberanos sigue siendo insuficiente.

"Este aumento no alcanza para costear la canasta alimentaria. Hay un incremento, pero no es suficiente y lo que nosotros queremos es un salario digno", dijo.

Agregó que los trabajadores de la salud que devengan sueldo mínimo, entre ellos el personal obrero de la red hospitalaria, también piden que sea controlada la hiperinflación para recuperar el poder adquisitivo de la moneda.

Uno de los temores del secretario de Fetrasalud y del gremio es que, tras el aumento salarial, los precios de los bienes y servicios se disparen.

"Por ahora estamos a la espera del efecto que tendrán estas medidas. Hay otras cosas, como el aumento del impuesto al valor añadido (IVA) y el incremento de la gasolina, que también impactan el bolsillo de los trabajadores. Mientras tanto, el Gobierno no ha dicho de qué forma a recortar sus gastos", detalló Zambrano.

También señaló que el Ejecutivo debe revisar las cláusulas en los contratos colectivos, que contemplan bonificaciones o gastos que están desactualizadas ante el paso de la inflación, entre ellos los gastos funerarios.

"Esto todavía esto no llena la expectativa de la clase trabajadora; pero este aumento deja demostrado que lo que percibíamos antes era un sueldo indigno. No queremos un pañito de agua caliente y aún no hemos llegado al sueldo que debe percibir un trabajador del sector salud para llevar una vida digna", afirmó.