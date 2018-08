Venezuela califica de falso positivo supuesta incursión aérea en territorio colombiano

Credito: Archivo

22 de agosto de 2018.- La cancillería venezolana emitió un comunicado este miércoles para rechazar las afirmaciones del ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que acusó a Venezuela de haber violado su espacio aéreo con aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



Como un falso positivo calificó Venezuela esta acusación y reiteró que los cuerpos de seguridad de la nación trabajan incansablemente para mantener la paz y el orden dentro del territorio nacional como respuesta a la necesidad de proteger al pueblo de los flagelos del narcotráfico y la violencia procedentes de Colombia desde hace décadas.



A continuación el texto completo del comunicado, difundido a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela:



La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado de prensa publicado el día de ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y no tiene dudas en calificar como un nuevo falso positivo la información sobre la supuesta incursión de aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio colombiano.



Al respecto, Venezuela asevera con firmeza que no ha existido incursión aérea ni terrestre de ningún tipo, así como ningún otro acto violatorio de la soberanía nacional del hermano país.



Por el contrario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad de la República actúan dentro del territorio nacional y mantienen presencia efectiva en la zona fronteriza venezolana, como respuesta indispensable a la necesidad de contener las nefastas consecuencias de la violencia y el narcotráfico procedentes de Colombia, flagelos que Venezuela ha sufrido persistentemente desde hace décadas y que se han convertido en una verdadera amenaza al orden interno, la estabilidad y la paz la nación.



Precisamente durante los últimos días en la zona limítrofe, en territorio venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana propinó un duro golpe más al ubicar y desmantelar un campamento instalado por grupos del narcotráfico colombiano, incluyendo la destrucción de cuatro laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cuyos insumos, instrumental y materia prima provienen en su totalidad del vecino país.



En lo absoluto luce coincidencial que esta falsa acusación de las autoridades colombianas surja en el preciso momento en que el Gobierno Bolivariano, ejerciendo su plena soberanía, pone en marcha el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, cuyo éxito constituye una amenaza letal contra los intereses de las mafias colombianas del contrabando de combustible, productos de primera necesidad, tráfico de drogas y armas, como también contra las estructuras de los grupos que se han dedicado a atacar el sistema financiero y monetario de Venezuela desde territorio colombiano.



La República Bolivariana de Venezuela reitera que no cesará en sus esfuerzos para proteger a su población y expulsar de su territorio la plaga de la violencia y el narcotráfico colombiano que nos acecha día tras día. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumple con profesionalismo y rigor sus tareas en la zona fronteriza, en apego estricto a las disposiciones de la Constitución Nacional y las leyes nacionales e internacionales.



