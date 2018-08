Marea Socialista: ¨Medidas económicas golpean al pueblo trabajador y vulneran la soberanía¨

22/08.- La organización política Marea Socialista emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro ¨El gobierno ha puesto en marcha todo su aparato de propaganda, con el único fin de mostrar el plan como algo favorable al país. En primer lugar, trata de ocultar su responsabilidad en la profunda crisis que vivimos, y en segundo lugar canalizar la opinión pública -de manera conveniente- en sólo algunos aspectos¨

Igualmente expresa que ¨El esfuerzo que pretendemos desde Marea Socialista es motivar un análisis del conjunto de medidas, y alertar que estamos ante una ofensiva que pretende que los trabajadores carguemos con el peso de una crisis que no generamos y que pone en riesgo nuestra soberanía nacional. Por eso llamamos a redoblar esfuerzos en las luchas que en los últimos meses se vienen sintiendo en todo el país¨

Afirma que ¨En el marco de este gobierno no hay solución de la crisis a favor de los trabajadores. No hablamos sólo de las medidas del 20 de agosto, hablamos de todas las previas que van en la misma ruta: Entregar nuestra soberanía a través de la conformación de Zonas Económicas Especiales y el desarrollo de proyectos como del Arco Minero del Orinoco; cumplir fielmente con el pago de la deuda externa señalada de ser ilegítima e ilegal; no tomar medidas efectivas ante el desfalco continuado, ni garantizar acciones para la repatriación de dichos capitales; asimilarse con un conjunto de medidas a las exigencias del gran capital internacional; todo en detrimento del pueblo trabajador y la clase obrera¨

La organización se ha manifestado en relación a una serie de medidas alternativas de emergencia señalando que la crisis no debe recaer aún más en los empobrecidos hombros del pueblo venezolano. Lea el pronunciamiento completo: https://www.aporrea.org/actualidad/a268165.html