EEUU exhorta al gobierno de Venezuela a que permita ayuda humanitaria

Agosto 20 de 2018.- Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, planteó a través de su cuenta Twitter su preocupación después de las medidas anunciadas por el gobierno de Venezuela, en las que establece el petro como anclaje de la unidad monetaria en un intento de separarse del control del dólar.

En su mensaje tilda al gobierno de Nicolás Maduro de "régimen desenfrenado, tirano y corrupto" y que estás medidas empeoraran la situación de todos los venezolanos.

En el mismo escrito, insta al Gobierno para que devuelva la libertad y la democracia a Venezuela y concluye con un llamado para que permita la ayuda humanitaria a los que sufren; lo que ha despertado la suspicacia de muchos venezolanos que ven con desconfianza el envío a Colombia del "Confort", un carguero de la armada estadounidense de supuesta ayuda humanitaria para los miles de venezolanos que han tenido que emigrar a Colombia y a otros destinos en Suramérica, debido a la gran crisis económica que vive el país. Este tipo de avisos que cada vez se hacen más recurrentes han hecho reaccionar al gobierno venezolano que ha manifestado su indignación por el constante acoso de parte del gobierno norteamericano, acusándolo de injerencista y colonialista.

A través de las redes se ha hecho sentir el rechazo a las reiteradas opiniones del Imperio, que sigue tratando a Latinoamérica como su patio trasero y en el que algunos manifiestan que hace caso omiso con otros problemas, como la situación de Palestina, donde son violados los derechos humanos todos los días por el gobierno de Israel y por el que nunca los EEUU ha tomado ninguna acción de corte humanitaria. Así mismo el presidente de Bolivia, Evo Morales denunció en su cuenta twitter las intenciones de enviar un carguero de supuesta "ayuda humanitaria" que tiene capacidad para transportar helicópteros de guerra.

Por otro lado, muchos desconfían de la presencia de Julio Borges en el país neogranadino, después de ser acusado de ser el autor intelectual del atentado contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y que este gobierno no se haya pronunciado en contra de este intento magnicida y que además pueda servir de puente para cualquier acto que implique la violación de la soberanía de Venezuela.

"El pueblo venezolano soporta el costo trágico de la corrupción y la tiranía desenfrenada del régimen de Maduro: las medidas recientes solo empeorarán la vida de todos los venezolanos. Llamamos al régimen a devolver la libertad y la democracia a #Venezuela y a permitir la ayuda en el país para ayudar a los que sufren"

The Venezuelan people bear the tragic cost of the Maduro regime’s rampant corruption & tyranny—recent moves will only make life worse for every Venezuelan. We call on the regime to return freedom & democracy to #Venezuela & to allow aid into the country to help those suffering. https://t.co/8tmFwaqTit