"El pueblo debe unirse en un propósito común de lucha contra las cúpulas partidocráticas responsables de la crisis"

19 de agosto de 2018.-

Alexis Campos y Edward Zapata, voceros designados del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), manifestaron que lo ocurrido durante el acto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana debe llamar a la reflexión a todos los factores revolucionarios y patrióticos del país sobre la necesidad de unificarse en torno a una propuesta común de lucha contra las cúpulas partidocráticas que se disputan el control del poder constituido.

En nombre del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), ambos voceros condenaron la acción perpetrada este día, pero advirtieron que la misma podría servirle a la gente del gobierno como excusa para estigmatizar cualquier reclamo legítimo del pueblo. Citaron como ejemplo el silencio aplicado por los medios informativos del Estado a la marcha campesina que partiera desde el estado Portuguesa hasta Caracas para exigirle al gobierno la garantía y el respeto de sus derechos, la cual fuera invisibilizada bajo la excusa de ser promovida por gente opositora.

"Este hecho no debe distraernos a los venezolanos respecto a la verdadera naturaleza de la crisis en que nos hallamos y de cuáles son los verdaderos intereses que se ocultan tras las diferentes medidas que comienza a adoptar Maduro, las cuales se enmarcan en un paquetazo de tipo neoliberal, aunque se hable de socialismo", declaró Campos.

Refirió, asimismo, que a pesar de las muchas dificultades que agobian actualmente a la población, no se pueden pasar por alto los escandalosos niveles de corrupción que envuelven a la dirigencia chavista, incluyendo su cuota de responsabilidad en el contrabando, encarecimiento y desaparición de diversidad de productos que requieren a diario las familias venezolanas.

"Al pueblo le corresponde exigir el castigo sin ningún tipo de contemplaciones de los responsables del gran desfalco cometido contra nuestra nación, tanto por quienes han administrado las empresas públicas como de aquellos que corresponden al sector privado, sean éstas nacionales o extranjeras, por cuanto el Estado les asignó recursos que fueron malversados, contando para esto con la complicidad innegable de la alta cúpula gubernamental", expresó el vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) al momento de analizar la actual coyuntura por la que atraviesa Venezuela.

Debido a esto, continuó manifestando el integrante del FANB, se impone la necesidad de solicitar y efectuar una auditoría pública en relación con el otorgamiento de divisas a través de CADIVI y de otros organismos públicos, como una acción seria que contribuya realmente a devolverle la confianza a los venezolanos respecto a una eventual recuperación económica del país.

A su vez, el dirigente sindical y vocero del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), Edwuard Zapata, resaltó que en Venezuela se está incrementando el nivel de protestas laborales por la insuficiencia salarial para enfrentar la especulación existente, lo que obliga a muchos trabajadores a mantener a sus familias en una situación de empobrecimiento que impide cubrir todas sus necesidades, en especial las relacionadas con alimentación y salud.

"No es descartable que nuestro país confronte en algún momento un paro general, más por negligencia del gobierno que por iniciativa de la oposición, al no tomarse medidas que contrarresten de forma eficaz todo lo concerniente a la economía nacional. Esta es una reflexión que debemos plantearnos todos los trabajadores y no continuar bozaleados con bonos que no tienen incidencia alguna en el salario y que claramente son violatorios de nuestra Constitución Nacional. Por tales motivos, la movilización consecuente y combativa de la clase trabajadora es determinante en la búsqueda y puesta en funcionamiento de soluciones para el bien de todo el país, sin que tengamos que arrodillarnos ante quienes manejan el poder en este país", puntualizó Zapata. -