Una de dos: El Censo de Transporte se hace a través de Patria.org o en las plazas Bolívar del país

Caracas, agosto 16 - El ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, desmintió este jueves la activación de un proceso de escaneo del Carnet de Patria, como parte de los requisitos necesarios para cumplir con el Censo Nacional de Transporte.



A través de su cuenta en la red social Twitter (@tupamarohipolit), instó al pueblo a no caer en rumores, reiterando que el censo deberá cumplirse por medio de la página http://Patria.org.ve o en los puntos destinados para tal fin (Plazas Bolívar del país, etc.).



“¡No hay pasos ocultos!, Fácil y sencillo... No hace falta escaneos ni pasos adicionales”, exaltó.



Del mismo modo, aclaró que los vehículos que estén a nombre de empresas privadas, deben cumplir con su registro por el representante legal de la misma.



Añadiendo la importancia de aclarar que el automóvil es propiedad de una firma personal, por ende, deberá agregar el Rif de la empresa..

