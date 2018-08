Trabajadores del Ministerio del Trabajo introducen propuesta de Acta Convenio

Con un contundente respaldo de firmas, los voceros y voceras electos por la base entregaron las demandas urgentes de los trabajadores. Se adelantan a maniobra de la burocracia sindical de Fentrasep.

11 de agosto de 2018.-

Al mediodía de este jueves 09, una delegación de voceros de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) y sus entes adscritos hizo entrega de una propuesta de Acta Convenio, contentiva de lo que plantean como sus "necesidades y demandas más urgentes en materia de aumento de salarios, HCM, crisis de transporte, bonificaciones". Karina Tejedor, Directora del Despacho del Ministro, fue la encarga de recibir los planteamientos de los trabajadores, avalados por centenares de firmas que recabaron en pocos días.

Ha sido una entrega a pesar de la voluntad de la Fentrasep (presidida por Franklin Rondón) y del sindicato Sunbotramppst, quienes de acuerdo con el planteamiento de los trabajadores, se propusieron bloquear la introducción de esta Acta Convenio, para imponerles en cambio lo que han llamado un "contrato fantasma, express y chucuto".



Un proceso que podría ser bloqueado

Hace un mes que en el Ministerio del Trabajo viene dándose un proceso de organización de los trabajadores, cuyo signo más destacado ha sido la elección de delegados o voceros de base, por oficinas, direcciones o departamentos, para plantear sus exigencias ante el ministerio. Este proceso inició con una convocatoria a una asamblea informativa por parte de la directiva provisional del nuevo sindicato, sin embargo, dada la desconfianza de los trabajadores en esta directiva, así como el acumulado de problemas de estos, surgió la figura de las vocerías de los trabajadores para que trabajaran junto al sindicato en la elaboración de sus peticiones y en la negociaciones con las autoridades del ministerio.

Uno de los puntos más señalados en esa asamblea fue el vencimiento desde hace casi 8 años de la convención colectiva. Sin embargo, la ley le exige representatividad a la organización sindical para discutir una convención, representatividad que el nuevo sindicato no tiene dada la muy poca cantidad de afiliados, lo que se complica por el hecho de la negativa de muchos trabajadores a afiliarse dados los cuestionamientos a la directiva no electa. La decisión de la asamblea fue entonces trabajar en la elaboración de unas peticiones urgentes mientras se resolvían las condiciones para discutir la convención como tal.

Este proceso avanzó durante algunas semanas, elaborándose una propuesta de Acta Convenio con los planteamientos recogidos en asambleas y en consultas en las oficinas, hasta que, según indican los trabajadores en un comunicado, hubo un quiebre "porque la directiva del Sunbotra ha optado por sumarse a una maniobra de una federación de sindicatos del sector público (Fentrasep), que supuestamente actúa con la venia del ministro, para boicotear la presentación de esa acta (…) para imponer en cambio un Contrato fantasma, porque aún no se conoce, y express, porque se pretende meterlo en Inspectoría esta misma semana, sin participación de los trabajadores". Señalan también que sería "un contrato chucuto porque no contiene las demandas más importantes que hemos venido planteando en el Acta".

Un Acta Convenio es un instrumento que permite prorrogar o mejorar algunos aspectos de una convención colectiva vencida hasta tanto se apruebe la nueva convención, los tiempos de aprobación de un acta son bastante menores a los de una convención. Los voceros y voceras señalan que cuando estaban a pocos días de hacer entrega el Acta, la directiva del sindicato les señaló que Franklin Rondón los habría llamado a reunión para decirles que por orientación del ministro del Trabajo él era el encargo de las contrataciones colectivas, que debía salirse pronto de la nueva convención colectiva, y no les daban "ni siquiera tres días hábiles" para entregarle a la federación las propuestas para que una comisión de ésta elaborara la propuesta de Convención, que sería introducida en la Inspectoría del Trabajo (órgano subordinado al propio ministro del Trabajo) en el lapso de una semana.

"El objetivo parece ser –dicen los voceros en un comunicado– aprobar en tiempo récord y sin ninguna lucha un contrato con una que otra mejora, pero donde no estarán nuestras exigencias más importantes ante la grave situación que vivimos y la hiperinflación casi diaria que padecemos. Buscan así ‘salir rápido del asunto’ para mostrar que ‘ya está resuelto el problema de los trabajadores del ministerio’… y después tendremos que esperar, como mínimo, y si acaso, hasta dentro de 3 años que se venza esa Convención para volver a discutir." Insisten en que: "¡Por supuesto que queremos una Convención Colectiva nueva! pero no cualquier cosa, no una trampa para ningunear nuestras demandas más sentidas, no pañitos de agua tibia para que nos conformemos, no una imposición burocrática".

Uno de los planteamientos centrales de los trabajadores es un "aumento de sueldos y salarios de acuerdo al costo de la canasta básica familiar, indexado trimestralmente a la inflación".

Una dirigencia sindical con poca legitimidad

Cabe recordar que Fentrasep es una federación de sindicatos del sector público que forma parte de la "central bolivariana" (la CBST), de la cual Franklin Rondón es vicepresidente, además de ser miembro de la "Asamblea Nacional Constituyente". El Sindicato Único Nacional Bolivariano de Trabajadores del MPPPST, a su vez, es producto de la fusión de los sindicatos del ministerio que se reivindicaban bolivarianos, tiene una junta directiva provisional que es cuestionada por los trabajadores por no haber sido producto de una elección (el sindicato alega que la ley los habilita a formar esta junta provisional en la fusión y que se propone hacer elecciones en un lapso de 8 meses).

Fentrasep carga también con el problema de ser una organización sindical en mora electoral, es decir, Rondón tiene muchos años sin someterse al escrutinio de sus propios afiliados… sin embargo, ha sido el presentante y firmante del Contrato Marco de los trabajadores de la administración pública, un contrato que tampoco fue producto de un proceso de discusión democrática con las bases de los trabajadores.

Los trabajadores del ministerio se preguntan, sobre el presidente de Fentrasep y constituyentista, que si "tiene más de diez años como presidente de esa federación y nosotros más de siete años con el contrato vencido, ¿por qué nunca antes se interesó por nuestro contrato?, ¿por qué justo ahora que nos estamos moviendo (…)?".

Entregando sus peticiones en el horario de almuerzo

A raíz del "quiebre" entre la directiva provisional del sindicato y los voceros de base, y de la decisión de estos de convocar una asamblea por cuenta propia para continuar con la entrega del Acta Convenio, hubo un "apriete" coordinado de parte de los jefes, buscado restringir la movilidad de los voceros y la asistencia a sus actividades: los trabajadores tendrían prohibido asistir a las convocatorias de los voceros en horario laboral, porque sólo el sindicato estaría facultado para eso.

Es por esto que los voceros decidieron hacer la introducción del Acta Convenio en la hora de almuerzo, para evitar dar cualquier excusa para posibles presiones o retaliaciones patronales.

Una situación en desarrollo

Queda por ver ahora cuál será la respuesta del ministro Eduardo Piñate, quien debería dar una respuesta en el breve lapso a los planteamientos de los trabajadores.

Se nos informó que siguen juntando firmas de trabajadores en apoyo al Acta Convenio, pasando ya de 900 firmas, en menos de una semana.

Se supo también que el intento de Fentrasep y el sindicato por hacer una asamblea en el INCRET (ente adscrito del MinTrabajo) para presentar su Contrato –que aún nadie conoce– resultó en un fracaso, por falta de quórum para realizarse. En contraste, son muchas las firmas de firmas de trabajadores de este instituto en apoyo al Acta Convenio.

También se enteraron los voceros que, aún después de haber introducido hoy su propuesta de Acta Convenio, el presidente de Fentrasep sigue afirmando que él es el encargado de discutir la convención colectiva de los trabajadores del Ministerio del Trabajo. Todo parece indicar que continuará esta pulseada en la que los trabajadores rechazan imposiciones de una dirección sindical burocrática y pro-patronal que busca ningunear a sus representantes genuinos y sus exigencias.