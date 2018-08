(VÍDEO) Desalojaron a Limbania Ramírez de los urbanismos GMVV de Ciudad Tiuna por motivos políticos

Caracas, 9 de agosto de 2018. En estos momentos están desalojando a Limbania Ramírez, y su familia quienes viven en la urbanización de la Gran Misión Vivienda Venezuela, GMVV, edificio A-10 ubicado en Ciudad Tiuna, Caracas, la razón de esta medida sería por motivos políticos.

Ramírez indicó que las autoridades la están acusando de vender dólares y cambiar efectivo a un 400%. Sin embargo, la mujer dijo que las razones del desalojo serían porque su esposo se burló "del supuesto magnicidio" al presidente Nicolás Maduro.

En las imágenes se aprecia como están cargando todos los enceres a un camión a las afueras del edificio.

Ramírez introdujo la denuncia en la Fiscalía, donde le dijeron que tiene que retirar tal denuncia ya que "no tiene adjudicación de su vivienda".

Igualmente aseguró que la vivienda es de su propiedad y está registrada legalmente.

"Me están amenazando, que si yo no me voy me puede pasar algo, el día lunes en la noche me amenazaron unos hombres que andaban con la señora Carolina Cestari y la de Zurda Conducta, diciendo que si yo no me iba me iban a matar, que me iban a escoñetar", manifestó Ramírez.