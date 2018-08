Vecinos impidieron desalojo arbitrario de una habitante de Ciudad Tiuna por presuntamente burlarse del atentado al presidente Maduro

08-08-18.-Luego de que la noche de este lunes funcionarios de la policía y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), buscaran el desalojo arbitrario de una habitante de Ciudad Tiuna, en el sector Los Chinos, edificio A10, en Caracas, por presuntamente burlarse del atentado hacia el presidente Nicolás Maduro – el pasado sábado 4 de agosto – los vecinos lograron impedir temporalmente la medida, reseña el portal Punto De Corte.



Extraoficialmente se conoció que hasta la 1:00 de la madrugada duraron en una asamblea de vecinos, en la que participó la jefa de gobierno del Distrito Capital, Carolina Cestari y los conductores del programa Zurda Konducta, que transmite Venezolana de Televisión, en la que los habitantes impidieron el desalojo de la ciudadana y víctima de la arbitrariedad, Limbania Ramírez.



A través de la denuncia que informó una fuente a la redacción de Punto de Corte, aseguró que Cestari estima buscar la reubicación de una vivienda en otro urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) para Ramírez, por considerar que no está acta para habitar en Fuerte Tiuna, a quien acusó de vender dólares, dinero en efectivo y hamburguesas dentro de su hogar, hechos que primero deben ser investigados exhaustivamente por las autoridades competentes en la materia. De acuerdo a las leyes venezolanas, únicamente está considerado como un delito, el contrabando de liquidez.



Asimismo, la fuente alega que la jefa de gobierno de Distrito Capital “está buscando apartamentos” en Los Chinos “para su equipo de trabajo”, por lo que no descarta que logre la reubicación arbitraria para la señora Ramírez.



Las autoridades presentes llegaron con camiones para ejecutar el desalojo no solo de la ciudadana anteriormente identificada, sino también para tres familias más, por presuntamente burlarse del “magnicidio” contra el presidente Maduro, ocurrido en la Av. Bolívar de Caracas, acotó.



Vale acotar, que este hecho violento contra el Jefe de Estado venezolano, generó la reacción inmediata de alegría y burla entre los usuarios a través de las redes sociales, incluso, llegaron a lamentarse de que el incidente no hubiese pasado a mayores.



El intento de desalojo en los apartamentos de Ciudad Tiuna, no ocurre por primera vez, el año pasado la misma jefa de gobierno de Caracas, protagonizó una escena similar a la de este 6 de agosto. Medidas que son considerada como un delito en la Ley de Propiedad de las Viviendas.