Involucrados en intento de atentado recibirían pago de $50 millones y estadía en EEUU

Caracas, 7 de agosto de 2018.- Los terroristas involucrados en el intento de magnicidio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, ejecutado el pasado sábado, recibirían pago de 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos.

Entre los posibles autores intelectuales del atentado — que dejó un saldo de siete funcionarios de la seguridad del Estado heridos — se encuentra Rayder Russo, alias Pico - quien se encuentra residenciado en Colombia -; y Osman Delgado, financista y residenciado en Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con las investigaciones, detalla el material audiovisual presentado por el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión, se encuentran involucrados en el ataque de Fuerte Paramacay, estado Carabobo, realizado el 6 de agosto del año pasado.

La operación, denominada Yunque-Martillo, tenía como principal objetivo detonar dos drones en la tarima presidencial: uno en la parte superior de la tarima, y otro en la zona frontal de la misma.

Para esta operación se contó con la participación del sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Monasterio (alias Bons), también involucrado en los ataques al Frente Paramacay. Monasterio, fue el encargado de contratar a 11 personas — que participaron en las guarimbas de 2014 y 2017 — para ejecutar las acciones.

"Estos terroristas recibieron entrenamiento sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta, municipio Chinácota, en Santander, desde abril hasta finales del mes de junio de 2018. Se les ofreció pagarles 50 millones de dólares y estadía en EEUU", detalla el material audiovisual.

En este sentido, alias Bons, quien se encuentra detenido y puesto a la orden de las autoridades, explicó que este atentado tenía como plan inicial realizarse en el desfile del 5 de julio, no obstante, no se llevó a cabo porque los drones no llegaron al país.

"Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio. Esperando los drones, y los drones debieron haber llegado el día 4 pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el día 4 de agosto", declaró a las autoridades.

En las pruebas presentadas por el Mandatario Nacional, se explicó que se armaron dos equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado.

"El equipo 1 operó en una avenida paralela a la Avenida bolívar, próximo al Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Desde ahí se despegó el dron desde un vehículo Chevrolet , modelo Orlando, color negro. El segundo equipo operó desde una oficina alquilada desde hace siete meses en el centro empresarial Cipresse", indicaron las investigaciones.

Los primeros capturados por este atentado fueron alias Bons y Argenis Valero Ruiz (alias Ingeniero), encargado de operar el primer drone.

Ambos fueron capturados gracias a las personas de la zona, que vieron cuando los involucrados bajaron del vehículo Chevrolet y levantaron el dron. Cuando vieron los hechos, los rodearon hasta que llegaron las fuerzas de seguridad del Estado y se lo llevaron a las autoridades.

El segundo grupo fue capturados por los organismos de seguridad del Estado cuando se dirigían a Colombia, en la ruta Barinas-San Cristóbal. Este grupo de terrorista, conformado por Yanin Fabiana Pernía (alias María), Brayan Oropeza (alias Poeta) — encargado de pilotear el segundo drone— , y Alberto Bracho (alias Porto); viajaba en un vehículo Marca Jeep, Cherokee, color azul celeste.