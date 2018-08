Organización LUCHAS rechaza intento de magnicidio al Presidente y el asesinato de líderes campesinos

7 de agosto de 2018.- En un comunicado remitido a esta redacción, La Liga Unitaria Chavista y Socialista (LUCHAS) rechazó de manera categórica el intento de magnicidio al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros. Este hecho se inscribe en otro de las tantas acciones sistemática, pero que pudiera ser de consecuencias impredecibles, de la derecha venezolana e internacional de querer reconquistar por la vía de la violencia el control del gobierno y de propinarle al proyecto bolivariano y chavista una derrota histórica, dice la declaración.



En el comunicado señalan que "En su desespero por no lograr hasta ahora sus objetivos, sectores de la derecha son capaces de cualquier tipo de atrocidades y crímenes. He allí los recientes asesinatos de tres Compatriotas Campesinos ocurrido el jueves dos de agosto en el Latifundio La Escondida en el estado Barinas. Mientras llegan a estos extremos de intentos de magnicidio y asesinatos selectivos de militantes revolucionarios, son incapaces de llenar de contenido político y propuestas el debate nacional. Ciertamente, la situación económica del país es extremadamente grave, tanto por la conspiración imperial como por los propios errores del gobierno bolivariano como recientemente lo reconociera el primer mandatario nacional."



"Insistimos en que llegó la hora de hablarle al país más allá de los cálculos electorales como un camino para construir juntos una salida radical y revolucionaria."



Más adelante reiteraron que desde su posición muchas de las consignas clásicas resultan huecas e inútiles. "Seis errores cometidos en el pasado, los dos primeros de ellos de los que enumeramos acá, propios de la narrativa clásica de la izquierda nos tienen en esta situación. El primero haber mantenido anclado, sin ajustes periódicos el precio del dólar, lo cual se pudo sostener gracias a los altos precios del petróleo y un presupuesto público calculado en montos bajos. El segundo, el exacerbado control de precios de los productos sin que los precios tomaran en cuenta las fluctuaciones de precios internacionales de las materias primas e insumos y sobre todo, un control de precios sin la vigilancia ciudadana, especialmente de los trabajadores que propició el surgimiento de niveles insospechados de corrupción y una restructuración de la burguesía como clase social. Tercero, la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria, especialmente de los organismos encargados de la agenda social. Cuarto, un abandono del estudio de las clases sociales en Venezuela, que derivó en un discurso inocuo y engañoso de los pobres que no contribuyó a la elevación de la conciencia de clase sino al clientelismo. Quinto, para nosotros el más determinante: no haber intentado siquiera desarrollar el Estado Comunal y dar el “Golpe de Timón” que en octubre del 2012 el presidente Chávez, en medio de su enfermedad y a modo de balance a su gestión hiciera y exigió implementar desde entonces. Y, sexto error, haberse perdido hasta ahora el impulso descomunal que pudo haber tenido hace más de un año la Asamblea Nacional Constituyente."



"Ante esta situación debe hablarse claramente al país, para que todos y todas entendamos que la superación de la actual situación demandará un tiempo no corto. En ese sentido, la contraloría social resulta fundamental para garantizar el uso adecuado y no discrecional del actual limitado presupuesto público. Ante el vacío en la información veraz, la participación democrática y Ciudadana en la búsqueda de la solución de los problemas, a la derecha se le facilita su tarea cuando esta apuesta por la anti política como forma de construir el caos y la desinformación. La violencia expresada en el intento de magnicidio y que esta consiga cierta base social que tenga duda de su autenticidad, sólo es posible por la confusión, la desmoralización y falta de información sobre la situación actual, en la cual está sumergida la población. Un pueblo informado es un pueblo revolucionario."



Finalmente LUCHAS se une y acuerda con las decenas de organizaciones que repudian el sistemático asesinato de dirigentes campesinos. Esto no sólo forma parte de los intentos de la burguesía de la tierra y los latifundistas de siempre por apropiarse de las tierras productivas sino que es otro medio de querer sembrar el terror en la población y desmoralizar las fuerzas revolucionarias. Ni un asesinato más de líderes populares o se estará abriendo de manera peligrosa el fantasma de la guerra civil.



Gobierno con los trabajadores y trabajadoras. Transparencia en la gestión pública y contraloría social para salir de la crisis actual



Suscribe el documento el Secretariado de LUCHAS

