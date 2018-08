Comunicado: Venezuela responsabiliza a Colombia de cualquier nueva agresión

Comunicado oficial Credito: web

6 agosto 2018 - El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de la posición de Colombia sobre la denuncia expresa del Presidente Nicolás Maduro acerca de la implicación del gobierno de dicho país, y particularmente del Presidente Juan Manuel Santos, en el intento de magnicidio ocurrido el día 4 de agosto de 2018.



En ese sentido, el Gobierno Bolivariano de Venezuela expresa lo siguiente:



1. Resulta revelador que el gobierno de Colombia califique de “supuesto” un hecho que además de muy grave fue público y notorio, quedando clara su intención de poner en duda el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro.



2. Es a lo menos sorprendente que la primera reacción del gobierno de Colombia no sea para condenar el intento de magnicidio, ni para expresar preocupación por la vida y seguridad del Jefe de Estado de un país vecino.



3. En cambio, resulta sospechoso que la única posición del gobierno colombiano sea la defensa a ultranza para librar de cualquier responsabilidad al Presidente Juan Manuel Santos, cuando son inocultables las permanentes agresiones y provocaciones contra el Pueblo y gobierno venezolanos y cuyo colofón fueron sus recientes declaraciones afirmando que veía cerca la caída de Presidente Maduro, como crónica de un intento de magnicidio anunciado.



4. No son desconocidos los llamados del Presidente Santos a un cambio de gobierno en Venezuela. Para ello ha facilitado y permitido la instalación en sedes de poderes públicos de Colombia de prófugos de la justicia venezolana cuyo expreso propósito es atentar contra el estado de derecho en Venezuela.



5. Es incuestionable la agresión económica desde Colombia contra el Pueblo venezolano y la omisión expresa del gobierno del Presidente Santos por combatir las mafias, grupos paramilitares y bandas criminales que agreden a nuestro país con enfoques y métodos multidimensionales.



Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela la historia ha demostrado que la obsesión de la oligarquía colombiana por interferir en los asuntos venezolanos no conoce límites. El Pueblo venezolano en alianza cívico-militar ha detenido sus pretensiones en el pasado y lo hará en el futuro y jamás nos someteremos a sus caprichos e insospechados objetivos.



Hacemos responsable al gobierno de Colombia de cualquier nueva agresión o intento de propiciar desde su territorio o desde los espacios fronterizos cualquier provocación contra la Patria de Bolívar.



Caracas, 6 de agosto de 2018

