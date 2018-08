Ministro Reverol: seis personas detenidas por el atentado frustrado contra el presidente Maduro

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Néstor Reverol Credito: Twitter

6 de agosto de 2018.- Hasta este domingo, seis personas han sido detenidas por su vinculación al atentado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, hecho ocurrido el sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



Así lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, al ofrecer detalles de las investigaciones efectuadas por los organismos de inteligencia del Estado venezolano.



“Desde calles adyacentes al evento, fueron activadas dos aeronaves tripuladas a distancia (drones) con carga explosiva. Cada dron tenía adherido un kilo de C4, capaz de hacer daño efectivo a un radio aproximado de 50 metros”. Estos drones, modelo DJI M600, son especialmente diseñados para trabajos industriales y pueden soportar grandes cargas, como una cámara de cine o un kit complejo de grabación.



Un dron sobrevoló la tribuna presidencial, según detalló Reverol, “pero gracias a las técnicas de seguridad de la Guardia de Honor Presidencial y la instalación de equipos individuales de señal, fue posible desorientarlo”, aunque los terroristas lograron activar la explosión fuera del perímetro que habían planificado.



El otro dron perdió control y cayó junto al edificio Don Eduardo, ubicado cerca de la avenida Bolívar, detonando a la altura del piso 1.



Por otra parte, siete efectivos de la GNB están lesionados, tres de ellos con pronóstico reservado.



No se descartan más detenciones



El titular de Relaciones Interiores dijo que, además de las seis personas detenidas, los cuerpos de investigación incautaron “varios vehículos y han practicado allanamientos en hoteles de la ciudad, donde hemos recabado importantísimas evidencias de interés criminalística y material fílmico de presuntos colaboradores de este hecho”.



También aseguró que están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales, dentro y fuera del país, y que no de descartan más detenciones en las próximas horas.



“Se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a niveles superiores”, cuestionó, al referirse a los autores intelectuales que se presumen. “Además, se trata de un homicidio en grado de frustración contra el pueblo de Venezuela que asistió al acto, contra representantes de los Poderes Públicos y representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país”.



Uno de los detenidos había gozado beneficios penales



Uno de los detenidos tiene orden de captura por estar directamente vinculado al asalto del Fuerte Paramacay, en Valencia, estado Carabobo, ocurrido el 6 de agosto de 2017. Otra de estas seis personas capturadas, había sido detenida en 2014 por participar directamente en las guarimbas del año pasado y salió en libertad gracias a un beneficio penal otorgado por el Estado venezolano.



“Estos hechos terroristas representan una cachetada a la voluntad expresada y demostrada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Covejuspaz)”, instalada en agosto de 2017, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de acuerdo con las declaraciones de Reverol.



“La comunidad internacional y los medios de comunicación no pueden ser ajenos a lo que aquí sucedió, donde se expresa claramente de qué lado están los que defienden la paz. Agradecemos las expresiones de solidaridad manifestadas desde todo el mundo”, concluyó.