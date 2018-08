A pesar del Anuncio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez: Ciudadanos imposibilitados de regularizar la titularidad vehicular "por falta de material"

3 de agosto de 2018.- A pesar del anuncio que hiciera la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informando que a paralelamente al registro del vehículo en el portal patria, se activaría un operativo especial para la regularización de la titularidad vehicular, no fue así.

Al acercarse un número importante de ciudadanos a cualquiera de las 72 oficinas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) ubicadas en el territorio nacional, la respuesta que obtuvieron es la misma que desde hace meses atras "No hay material para ese trámite"

A pesar de que se había prometido que la operación estará acompañada por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y, estará disponible tanto para los vehículos particulares registrados en el INTT, así como para las unidades de transporte, los ciudadanos se sintieron "burlados una vez más" ante la incoherencia entre lo que se anuncia en los medios de comunicación y lo que se vive en la realidad.

"Este registro es muy polémico. Pués nos obliga a registrar el vehículo y hasta sacar el carnet de la patria porque sabemos muy bien que lo que se pretende desde el gobierno es profundizar el racionamiento en este país a través de un mecanismo discriminatorio como lo es el llamado carnet de la patria. Ahora al racionamiento impuesto de alimentos y medicinas, se sumará el de la gasolina. Pués bien, no solo que nos han torcido el brazo, sino que cuando vamos a las oficinas del INTT a realizar la gestión de regularizar la titularidad, anunciada con bombos y platillos por la vicepresidenta Delcy Rodrígues, pués nos encontramos con la desagradable noticia que aun no ha llegado material. El mismo 'problema que tenemos desde hace meses y que no nos ha permitido hacer este trámite legal.¿Ineficiencia? ¿Improvisación? ¿Inoperancia? ¿Todas juntas? ¡Vaya usted a saber!" así lo afirmó la Sra. Raiza Castro en las puertas de las oficinas del INTT ubicada en La California, Caracas.