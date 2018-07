Abrebrecha-UCV estrenará bandera de Tío Conejo en la Marcha Campesina Admirable..!

31 de julio de 2018.- Abrerecha-UCV

estrenará bandera del Tío Conejo

en la Marcha Campesina Admirable,

a su llegada a Caracas.



La bandera se está pintando cuando imprimimos estas líneas y esperamos que si no hay mayor contratiempo, esté fresca pero terminada para el miércoles, cuando se espera que la Marcha Campesina Admirable camine las calles de Caracas, rumbo a Miraflores, pero haciendo un alto en la Estatura de Alí Primera ahí en la autopista, por El Valle, la urbanización donde vivía Alí.



¿Por qué Tío Conejo..?



Porque a nuestro entender, el Tío Conejo es un experto venezolano en guerra asimétrica, esa que se hace contra un enemigo más grande, mucho más grande, y por lo tanto es muy conveniente que ese conocimiento que los venezolanos lo tienen desde la infancia, desde la escuela, se ponga sobre la mesa otra vez, porque las Patria está amenaza por fuerzas evidentemente superiores materialmente, como lo es la amenaza de Estados Unidos y Colombia (Dios los cría y el diablo los junta), quienes tienen muchas ganas de almorzarse el petróleo, el oro, los diamantes, el gas, el cobre y demás grandes riquezas minerales de esta República Bolivariana de Venezuela. Para enfrentar esa amenaza tenemos algo en que somos más grandes que las fuerzas amenazantes, nuestro espíritu, nuestra dignidad y la solidaridad de todos los pueblos del mundo entero. Eso más las enseñanzas del Tío Conejo, ya acostumbrado a ganarle las peleas al grandote Tío Tigre.



Además de estos argumentos sociopolíticos que hacen pertinente la presencia del Tío Conejo en la Marcha Campesina Admirable, está la cuestión que esta marcha toca los intereses de todo nuestro pueblo, ¡y del Tio Conejo también! no olvidemos que ese querido animalito come de lo que producen nuestros campesinos, verduras, hortalizas, y sobre todo, ¡zanahorias..!



Así pues, que todo salga bien y la bandera de Tío Conejo vaya en las manos de los abrebrecha-ucv este miércoles a pata, caminandito hacia Miraflores, para encontrarnos con Nicolás y que Nicolás se encuentre con las reivindicaciones de nuestros queridas y queridos compañeros caminantes campesinos.



Y con los abrebrecha, una bandera de Chávez, otra de Zamora y el estreno del Tío Conejo, flameando al viento de Caracas.



elTANOyea

