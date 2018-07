Transportistas pretenden cobrar 0,50 Bs que será la moneda de menor denominación después de la reconversión

31 de julio de 2018.- Este martes 31 de julio los cinco bloques de transportistas en Caracas tendrán una reunión con el fin de organizar una asamblea con las bases el próximo jueves. Discutirán la situación actual, incluyendo la entrada en vigencia del nuevo cono monetario y cuánto deberá ser el monto del pasaje.

"Si la moneda de menor denominación va a ser la de 0,50 céntimos eso es lo que deberíamos cobrar. No vamos a cobrar menos de eso, no vamos a trabajar de gratis", dijo. El monto, equivaldría en el actual cono monetario a 50 mil bolívares: "Esto es como un limbo, ya gente no sabe lo que va a pasar ni ellos mismos (el Gobierno)".

Hugo Ocando, representante gremial del sector rememoró que cuando la reconversión monetaria estaba prevista para junio, advirtieron al entonces ministro, Carlos Osorio, que si no tenían certezas sobre la circulación de los billetes nuevos, dos días antes de la medida se pararían.

"Nos dijeron que a los transportistas nos iban a dar un plazo para canjear esa moneda. Si ahorita no hay respuesta de eso, dos días antes de que salga la reconversión nosotros no trabajamos", advirtió Ocando.

Agregó que no existe otra alternativa porque "no hay un sistema que sustituya el efectivo" ni se ensayó un plan piloto para el pago electrónico.

Cansados de tanto censo "sin sentido"

Hugo Ocando, presidente del Bloque del Oeste de transportistas en Caracas, opinó que el censo automotor anunciado por el Ejecutivo es innecesario, al menos para canalizar las necesidades de los transportistas.

"Ya fuimos censados en 2016 cuando el ministro era Ricardo Molina con la Misión Transporte. La gente amanecía en colas para registrarse. La mayoría tenemos el carnet de la patria porque era una obligación. Si no, no nos venden insumos, y sin embargo desde mayo no recibimos aceite", añadió.

La semana pasada la Alcaldía del municipio Libertador obligó a los choferes a sacar la "cédula del transporte" para recibir beneficios a bajo costo, según denunció Ocando. Insistió que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intt) posee los datos del gremio.

"Este censo es una táctica dilatoria. Es ganas de ellos de hacernos perder tiempo. Mientras más días estemos sin recibir insumos son más unidades que se paran", aseguró.

El presidente del Bloque del Oeste consideró que vincular la distribución de gasolina al carnet de la patria es un mecanismo de control social. "El que necesite un subsidio del Gobierno, que lo tenga. Quien no, no debería estar obligado a sacarlo", expresó.

El transportista aclaró que al recibir insumos y repuestos por ese instrumento no significa que les estén dando un regalo. "Eso es un pago hacia nosotros por cobrar un pasaje irreal. Nos quieren imponer un pasaje populista, por eso es este colapso que vivimos. El pasaje real debería ser un dólar al cambio Dicom, por lo menos", dijo.

Los usuarios o pasajeros

Para los pasajeros significa un calvario este nuevo anuncio del sector transporte. "Además de prestar un servicio deficiente e inseguro, debemos pagar lo que significaría una grosería a los maltratados bolsillos de los que salimos todos los días a trabajar. La rrsponsabilidad es del gobierno que solo ha improvisado ante una crisis que cada vez se empeora más, lejos de solucionarse. ¿Quién puede imaginarse que para trasladarnos a los sitios de trabajo debamos pagar Bs 50.000? porque eso es lo que equivale el bendito real que tanto le contentó a Maduro mostrarnos como la moneda de más baja denominación", así lo expreso Mirta Cáceres, habitante de la ciudad de Caracas, enfermera, quien ademas dice ganar 1400.000 Bs mensuales que después de aplicada la reconversión quedaría en 14 Bs., lo que aquivaldría a 28 pasajes en un mes. "No voy a poder ir a trabajar en estas condiciones. Tenemos un mes de paro y el gobierno voltea hacia otro lado. Parece que nos estuvieran despidiendo sin necesidad de renunciar, sin prestaciones sociales y que además nos estuvieran corriendo de nuestro propio país"