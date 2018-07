Resumen de instrucciones que dio Maduro a la directiva nacional y militantes del Psuv

Caracas, 29 de julio de 2018.-

A continuación los lineamientos emitidos por el presidente Maduroa los militantes del PSUV

-Este Congreso debe ser abierto para el pueblo, de puertas abiertas, para toda la sociedad y todo el movimiento revolucionario y progresista de Venezuela.

-A Adán Chávez, coordinador de la Comisión para la Coherencia de Raíz del IV Congreso, le pidió crear una comisión permanente de recopilación, rescate y divulgación de la historia de la revolución bolivariana, que venga a fortalecer el proceso extraordinario de formación de cuadros.

-De este Congreso el partido debe salir más unido que nunca, "la unión perfecta, unión y más unión, como escudo y garantía, profunda".

-Dijo que este IV Congreso debe tener la pertinencia histórica y la capacidad política para enfrentar la coyuntura actual y trazar el rumbo del futuro de la Revolución.

-Planteó convocar a las organizaciones que conforman el Gran Polo Patriótico (GPP) para analizar las propuestas que apunten a superar la guerra económica.

-Instruyó a Arístobulo Istúriz, coordinador de la Comisión del Sistema de Fuerzas Sociales y Alianzas Revolucionarias, para que se construya un sistema de alianzas de un poderoso poder popular, y buscar los actores nacionales, regionales, campesinos, entre otros. "Necesitamos una poderosa fuerza campesina productiva y dinámica, además otra obrera".

-"Me gustaría establecer una mesa de diálogo permanente con la oposición pero a nivel social con las RAAS (Red de Articulación y Acción Sociopolítica), las UBCh (Unidades de Batalla Bolívar Chávez). Ir a un diálogo", indicó, y señaló que de esta forma se fortalece la línea primordial del Gobierno Nacional en consolidar la paz social, política, mediante el diálogo.

-"Tenemos 140 mil calles, de barrios, ciudades y pueblo, debemos tener 140 mil líderes de calle y 180 mil de comunidades, en cada una deben estar, para que llegue nuestro mensaje a cada rincón" del país, indicó.

-Llamó a dejar a un lado el sectarismo y a rechazar los valores del individualismo. "El Madurismo no existe, aquí lo que existe es Chavismo y el primer chavista se llama Nicolás Maduro Moros. Yo no aspiro a nada, sino a la consolidación de la Revolución (...) Yo no tengo aspiraciones en lo individual ni personal, y todos los revolucionarios deben desechar todos los valores del individualismo".