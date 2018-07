Freddy Bernal: vehículos incautados están a las órdenes del órgano rector

El protector del Táchira informó que de los 674 vehículos incautados en los consecionarios, 112 han sido entregados a sus dueños.

28 julio 2018 - El dirigente político Freddy Bernal ofreció este jueves una rueda de prensa desde la sede del Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) donde dio cuenta de los avances en las operaciones que buscan salvaguardar las fronteras venezolanas.



El protector del estado Táchira informó que los 674 vehículos incautados luego de la intervención de varios consecionarios en San Cristóbal a propósito de la operación Manos de Papel han pasado a la orden del órgano rector, añadiendo que a los ciudadanos a los que les haya sido incautado su vehículo pueden retirarlo ante el tribunal competente.



Durante su alocución, señaló que 112 de los automotores fueron entregados a sus dueños por decisión del tribunal correspondiente al no encontrar irregularidades durante la investigación.



Asimismo, Bernal invitó a no caer en falsas declaraciones, alertando que se están llevando a cabo acciones para “tratar de opacar un procedimiento transparente”, en respuesta a informaciones difundidas por una página web en las que se aseguraba que los vehículos incautados se usaban para prestar servicio de escoltas a funcionarios de la entidad.



“Se han dado a la tarea de tratar de opacar un procedimiento transparente para colocarle vicios y rendijas al señalar que se está negociando con los carros o que la acción contra las mafias no es transparente”, puntualizó, además informó que ejercerá acciones penales contra la periodista Sebastiana Barráez, quien difundió las falsas acusaciones en el portal Punto de Corte.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 215 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)