Comenzó operativo especial para tramitar permisos de viaje a menores

Caracas, julio 26 - El director del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), Nelson García, informó este miércoles que el ente inició un operativo especial para tramitar permisos de viaje a niños, niñas y adolescentes del país, en los espacios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ubicado en el estado Vargas.



En transmisión por VTV, García precisó que entre los requisitos indispensables para solicitar la autorización de viaje a menores de edad, destacan: un documento visado por un abogado, boleto aéreo, cédula de identidad de ambos padres, y los pasaportes.



"Los que no puedan buscar un abogado, el documento está cargado en nuestra página web www.saren.gob.ve, debe llenarlo, imprimirlo, y traerlo a esta notaria", enfatizó.



Señaló que en caso de que el infante viaje con un tercero es importante que estén presentes madre y padre para la firma correspondiente del trámite.



Asimismo, indicó que el operativo se desplegará por varios terminales aéreos situados en las distintas entidades del territorio nacional, y tendrá un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos de 8 am a 12 del mediodía.



"Se estará realizando también en el Aeropuerto General José Antonio Anzoátegui, del estado Anzoátegui, en el Areopuerto Internacional Arturo Michelena, en el estado Carabobo, y en el Aeropuerto Internacional La Chinita, del Zulia", apuntó.



Igualmente, aseveró que a partir de este período de vacaciones se incluyó para el control y la verificación de los permisos emitidos por el Saren la implementación del dispositivo QR.



"Esto nos coloca a nosotros en la punta de los estándares internacionales ya que en cualquier parte del mundo pueden verificar que un permiso fue otorgado perfectamente por parte del Saren", dijo.



Concluyó que las personas que no puedan acercarse a la jornada en los aeropuertos, pueden acudir a las más de 200 notarias que existen en Venezuela.



