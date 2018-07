Rafael Ramírez: “Historia pone a Diosdado de nuevo en un rol estelar”

23 julio 2018 - En los albores del Congreso del Psuv y del primer aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente, Rafael Ramírez pidió la palabra, esta vez no solo para criticar al madurismo, también para hacer un ejercicio de "mea culpa".

"Al madurismo se le salió sin querer el control de la ANC", suelta, al tiempo que revela sus conversaciones con Diosdado Cabello: "Lo conozco y respeto, él y yo compartimos muchas cosas, él las sabe, yo también, hemos hablado de esto también, de esto que está pasando hablamos, solo que probablemente tengamos dos aproximaciones distintas a este problema, respeto la suya, él debe respetar la mía".

De cara al congreso "rojo, rojito" advierte: "Si el partido no asume su responsabilidad, el pueblo le va a pasar por encima".

¿Cree que hay la amplitud suficiente para participar en el Congreso del Psuv?

El congreso es una oportunidad para que algunas voces del chavismo se expresen de manera abierta. Que los delegados asuman la responsabilidad de hacer un severo cuestionamiento a lo que está sucediendo en el país y a retomar el camino del presidente Chávez, eso es lo que teóricamente debería ser el Congreso de un partido y más si es revolucionario, esta es una oportunidad para que sus bases se expresen y corrijan la acción del Gobierno. En este caso no creo que el Gobierno tenga corrección en su acción, el Psuv tiene la responsabilidad de pedirle al madurismo que se haga a un lado, eso dependerá de si se va a permitir esta discusión en el seno del partido, empezamos mal porque algunas voces del chavismo histórico no nos han permitido participar, ni siquiera estar en el país, como es mi caso, he pedido un derecho de palabra en el Psuv porque tengo bastantes cosas que decir al partido y cosas que es necesario que se aclaren.

En el último Congreso del partido, en el Teresa Carreño, me correspondió hacer una exposición sobre la situación económica, de lo que le recomendamos al Presidente y fue aprobado mayoritariamente por el Congreso del partido en esa ocasión, en ese momento el vicepresidente Arreaza intentó que no siguiera en mi exposición y todos los delegados del partido se pararon y pidieron que continuara (…) El Congreso debe ser una oportunidad para que las bases levanten su voz.

¿Usted cree que en las bases del partido hay la solidez para escuchar esas críticas y voluntad de enmienda si las escuchan?

Si no hay esa voluntad, el Psuv va a ser superado como un partido popular, se convertirá en los típicos partidos de la cuarta República que devinieron en una élite burocrática aislada del pueblo y de espaldas a las necesidades populares (…) Pero confío en las bases populares del Psuv (…) Lo que pasa es que hay mucho miedo, estamos viviendo un momento político de mucha oscuridad, de mucho autoritarismo, en el que el que se atreva a decir algo lo hacen de lado o puede terminar preso como Rodríguez Torres o exilado como yo.

La propuesta de la escogencia de los integrantes del Congreso es de Elías Jaua, ¿de alguna manera esto es para decantar al madurismo del ala militar del partido?

Tengo mucho respeto por Elías, somos los compañeros que estuvimos al lado del comandante Chávez, los que tenemos más conciencia de que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con lo que Chávez quería, independientemente de quien haya sido la iniciativa es buena, el problema es que dentro del madurismo creerán que el Congreso es para hacer una lucha por el poder y terminar de sacar a cualquier personaje crítico, pero yo creo en la rebelión, en las bases, de que todavía el espíritu de Chávez está allí y se pueda dar una discusión abierta, creo que quien ha introducido divisiones en el seno del partido es Maduro, esto es grave porque por primera vez auparon a lo que yo llamo un partido de utilería, un partido ni fu ni fa , eso es con la intención clara de debilitar al Psuv, menos mal que ha quedado claro que el Psuv es la primera fuerza del país (…) Un primer resultado de este Congreso es la unidad y que se hiciera un llamado a todos los que estamos puestos de lado a que volvamos a las filas del Psuv, yo siempre me considero un militante del Psuv y así lo voy a hacer porque me lo gané en todas las peleas con Chávez.

Un resultado importante sería la unidad, ojalá liberaran a todos los presos, ojalá llamaran a todos los exministros de Chávez, ojalá nos permitieran volver al país, porque al final de lo que se trata es de la viabilidad de nuestro proyecto, puedo decir que si el partido no asume su responsabilidad, el pueblo le va a pasar por encima , en la política no hay espacio masivo, hay sobretodo una crítica de liderazgo porque aunque Maduro gane elecciones, él sabe que no tiene ni siquiera el 15% del liderazgo del país, los líderes de la oposición están diluidos en medio de sus contradicciones, entonces hay un severo problema de liderazgo en el país y me temo que pueda ser llenado ese espacio por cualquier otra salida aventurera en contra del sentido democrático de nuestra sociedad.

Usted hace poco escribió que ya no había tiempo para Maduro, pese a que el Psuv ha sido parte del Gobierno, ¿por qué no habría tiempo para Maduro y sí para el Psuv?

Maduro no ha gobernado con el Psuv. Aquí la tragedia es que el comandante Chávez nos dijo que apoyáramos a Maduro, y lo hicimos con lealtad a Chávez, pero resulta que Maduro le dio la espalda al Psuv.

Por ejemplo, en el ámbito económico nadie imaginaba que Maduro iba a traer unos asesores del extranjero a inventar sobre la economía de nuestro país. Nadie imaginaba de unos grupos incluso de orden religiosos, raros, extraños, de espaldas al Psuv, es un grupo muy cerrado, que decide todo, es el grupo de Maduro (…) Si algo le critico yo al Psuv es que ha guardado mucho silencio sobre una realidad que es conocida a todas voces (…) Maduro hace un gigantesco chantaje para nuestro pueblo sobre la figura del Comandante Chávez, se han apropiado de la figura de Chávez, de su nombre (…)

Usted en uno de sus últimos artículos demandó acciones a la Constituyente, verbigracia Diosdado Cabello aunque sin citarlo, en las actuales circunstancias del país, ¿entonces usted está alineado a la corriente de Cabello?

No. Por esa razón soy muy cuidadoso en no mencionar nombres, aunque a buen entendedor pocas palabras, porque no quiero profundizar las divisiones dentro del chavismo, pero creo que Diosdado, a quien conozco y respeto, él y yo compartimos muchas cosas, él las sabe, yo también, hemos hablado de esto también, de esto que está pasando hablamos, solo que probablemente tengamos dos aproximaciones distintas a este problema, respeto la suya, él debe respetar la mía, pero me parece que al madurismo se le salió sin querer el control de la Asamblea Nacional Constituyente.

Cuando ellos sacan a Delcy a vicepresidente, el candidato del madurismo era otro, uno de los vicepresidentes para que asumiera el control, pero en el seno de los delegados hubo una especie de rebelión y Diosdado era quien de forma natural debía asumir la ANC, de hecho yo creí que lo iba a ser desde el inicio, así que nuevamente la historia pone a Diosdado en un rol estelar y eso quedará solo en su conciencia, veo mucho lo que él dice, espero que lea lo que escribo (…)

Se impone que el país discuta qué es lo que vamos a hacer, qué es lo mejor, porque hemos perdido años, décadas, de todo lo que avanzamos en el país con la situación que estamos viviendo, tenemos unos números de nuestra economía, de nuestro aparato productivo que son de postguerra y tenemos unos números de la cantidad de muchachos que hemos perdido, no solo por la vía de la violencia, sino porque escapan del país que nos va a ser muy difícil de recuperar. Entonces se impone que cada sector asuma su responsabilidad, yo nunca le doy recomendaciones a la oposición, pero la oposición tiene que deslastrarse de algunos líderes que lo que han hecho es diluirlos en sus posturas, igual que en el campo revolucionario hay que deslastrarse del madurismo, sino todo esto va a ser una década pérdida.

Sin embargo en el último año, cuando más se ha deteriorado la economía, ha estado vigente el poder originario de la ANC, ¿entonces hay una corresponsabilidad de la inercia económica en la Constituyente?

Sí, ciertamente. Aunque no estoy de acuerdo con lo que dicen que es inconstitucional, lo que yo criticaba en su momento, en un artículo titulado la Línea Roja, es que se estaba convocando a ese poder originario para resolver un problema que no tenía nada que ver con la Constitución, probablemente sean necesarias algunas reformas para incluir al Poder Popular, pero está completamente vigente, es amplia en lo económico, consagra derechos políticos y nos permitiría seguir trabajando con ella, quedó evidente y a todas luces que era un instrumento para sobreponerse a la Asamblea Nacional, no pudo el mundo político ponerse de acuerdo en el tema del funcionamiento con la Asamblea Nacional, ellos (la AN y la oposición) también comenzaron muy mal, sacando al Comandante Chávez de la AN, empezó declarando que iba a derrocar al Gobierno en seis meses, en fin, nadie cumplió con su tarea y, finalmente, se recurre a la Constituyente (…) Pero yo sabía, en mi fuero interno, conociendo a quien estaba al frente de la Constituyente que ahí no iba a pasar nada, se crearon unas expectativas de que iba a resolver el problema económico y se le mintió al pueblo.

No hay manera de que la ANC haga nada, porque el problema pasa por Miraflores. Yo tuve una experiencia muy amarga en la vicepresidencia económica, trabajamos muchísimo con todo el pensamiento nacional, no busqué asesores extranjeros, trabajé con gente que incluso no era del chavismo, pero Maduro no entiende esto y, como dijo Rodrigo Cabezas hace poco en Globovisión, no se ha asumido con responsabilidad, ni profesionalismo el tema económico, una improvisación al frente de los equipos económicos con unos muchachos que fueron o jefes de protocolo o llevaban los maletines del canciller o, sencillamente habían administrado el edificio de la cancillería, osea, se entregó todo al grupo de Nicolás, se cometieron muchos errores.

Tú dices que se ha agravado este año, yo lo advertí desde el 2014 que esto iba a suceder, lo que se deja de hacer en el manejo de la economía tiene unas consecuencias que se acumulan (…) No se tomaron decisiones, todo es una "chanza", una improvisación (…) Sobretodo en el caso venezolano donde superar el modelo rentista-petrolero no se decreta.

Hay voces del Gobierno que crítica que lo que está ocurriendo ahorita en Pdvsa también es responsabilidad de la gestión de Rafael Ramírez, ¿qué responde usted?

Eso no es así. Vamos a demostrar, con un informe, que entregamos a Pdvsa funcionando, con su plan de inversión, con sus refinerías operativas, produciendo tres millones de barriles de petróleo, con problemas, que ya habíamos advertido al Comandante Chávez, sobretodo con lo que tiene que ver con cómo afectaba el tema cambiario a la industria porque cada dólar que Pdvsa recibía, tenía que entregarlo al BCV a un cambio de cuatro bolívares por dólar, sin embargo todos nuestros costos y gastos debíamos pagarlo al paralelo (…) La gente dice que eso no puede destruirse en tres años y yo le respondo: Claro que sí, se destruye en un año. Por ejemplo, si en el área de producción desde principios de año no tienes el presupuesto para contratar los taladros, las tuberías, si no tienes todo eso, los muchachos se comen lo que tienen en los patios y cuando se acaba comienzan a parar producción. En Occidente, por ejemplo, hay cerca de 400 mil barriles de producción diferida, es decir, el petróleo está ahí, pero no está la bomba, no se compraron los tubos, por qué se origina eso: porque nos sacan a nosotros de Pdvsa y comienzan a poner en Finanzas a un muchacho que viene de administrar un edificio, por ejemplo Malpica; y después ponen a un muchacho que viene de trabajar en las giras del canciller: Simón Serpa (actual ministro de Finanzas) no tienen ni idea de cómo finanzas.

Mientras ellos entendían el negocio se perdieron un año, dos años, cuando Maduro dice que debido a la corrupción en Pdvsa se van a revisar todos los contratos en Miraflores, yo dije: este está loco. Son más de 100 mil contratos (…) Desarmaron la empresa y ahora no la pueden armar, por más que Quevedo haga todas las misas que quiera hacer, eso no funciona, con todo el respeto a las religiones que yo tengo esto no es así. (…) Si se para Pdvsa se para todo el país .

Jamás se nos ocurrió meter a alguien que no tuviera conocimiento de la industria petrolera, qué sucede ahorita, la junta directiva responde a los intereses de diferentes grupos, unos son de Tareck El Aissami, otros son de Diosdado, otros son de Delcy y todo el mundo manda.

En todo caso durante su gestión en Pdvsa, que fue larga, ¿Rafael Ramírez puede decir que combatió la corrupción?

Lo puedo decir, lo puedo demostrar, cuando este muchacho de Voluntad Popular (Freddy Guevara) hizo denuncias en mi contra, lo escuché, me sorprendió que nadie defendiera la gestión mía, porque era la gestión de Chávez, e introduje un recurso ante la Sala Constitucional, Pdvsa es la gestión más emblemática del Comandante Chávez, la que le dio estabilidad al país durante doce años, eso vino del petróleo. Le di todos mis argumentos al TSJ que hizo de lado esas denuncias, pero estoy dado a plantear ese debate cuando sea, lo que pasa que si en lo que algo se han puesto de acuerdo la extrema derecha y el madurismo es en atacarme a mí . Maduro guardó silencio, Guevara avanzó y dejaron esa matriz de opinión ahí, es como un chino de Recadi gigantesco.

Claro que hubo corrupción, seguro que pudo haber, pero estoy seguro que hubo casos de corrupción en Cadivi, en Cencoex, el expresidente de Cencoex debe explicar qué hizo con los 45 mil millones de dólares que yo le entregué, seguro hay corrupción en el Seniat, en la banca, en los ministerios, entonces, si vamos a hablar de la corrupción vamos a dar una buena discusión, vamos a ver quién recibió los dólares, si se hicieron los proyectos, pero no hablemos de la corrupción para crucificar a alguien que no se puede defender, como yo, porque si yo pudiera ir al país a dar la cara como quiero hacer y como haré, ahí no quedaría piedra sobre piedra por lo que tengo de decir sobre este caso.

La exfiscal Luisa Ortega Díaz dijo que en diciembre del 2012 Diosdado Cabello le informó de la muerte del presidente Chávez, en Cuba, ¿qué tiene usted que decir sobre esto?

Lo más importante de una persona es su honestidad y su palabra, independientemente de las diferencias que se tengan, debo decir que eso no es cierto. Chávez no murió en Cuba, Chávez murió en Caracas. El Comandante Chávez yo lo ví el jueves antes de su muerte, tuvimos unas sesión de trabajo y hay que ser honestos. Si Diosdado llamó a Luisa Ortega o no, ese es un asunto que tiene que aclarar Diosdado. Lo que sí es cierto es que el Comandante Chávez casi se muere en diciembre, estuvo muy mal, no por nada que tenga que ver con la enfermedad, sino por una condición genética suya y por eso Diosdado y yo que estábamos allá vinimos y dimos una declaración muy dura, recién llegando de Cuba, en la que decíamos que las cosas no estaban como quisiéramos, que el Comandante estaba con vida, pero todo estaba muy complicado, esa es la verdad. Chávez estuvo muy mal, pero Chávez no murió en Cuba, al contrario, trabajamos mucho con él en enero y él fue capaz de firmar sus puntos de cuenta, ustedes deben saber que yo mostré un punto de cuenta y eso fue viniendo de un viaje de Cuba y eso era una prueba de vida, era la firma de él y por eso lo mostraba. Él muere es en la fecha que informó Maduro en Caracas.

No sé el "intríngulis" entre Diosdado y Luisa, ellos se han peleado, se han dicho de todo, probablemente es una media verdad, pero la verdad es que Chávez murió en Caracas.

Embajador, usted estuvo 12 años al lado de Chávez, cuatro años con Maduro, ¿hay algún atisbo de "mea culpa" en el actual estado de cosas del país?

Sí. Yo probablemente, critico ahora que nosotros fuimos sujetos de un chantaje a la lealtad. Hemos debido actuar de una manera muy contundente ya a partir del segundo año del Gobierno de Maduro. Fui cediendo los espacios y, poniendo las cosas en contexto, en eso tiene mucho que ver la oposición y su violencia, claro, cuando muere el Comandante Chávez y Maduro gana las elecciones, la oposición se lanza a la violencia en las calles y eso es lo que siempre he dicho: Cuando la violencia se instala en la política lo que hace es radicalizar los bandos y nadie va a cuestionar a Maduro porque estábamos defendiendo al país de un caos.

Después en el 2014 cuando viene lo de Leopoldo López con "La Salida" y vienen los 45 muertos, por su puesto aquí nadie iba a tener los oídos para escuchar las alertas que yo estaba dando y cuando me sacan de Pdvsa, obviamente, estaba demostrado que estos tenían otros planes. En ese momento, tal vez, he debido asumir la posición de no aceptar ser embajador de las Naciones Unidas y lanzarme a las calles, pero, en definitiva no sabía si fracturar al chavismo en esas circunstancias iba a abrirle las puertas a una salida violenta, porque lo que sufrimos con las guarimbas no fue fácil. Entonces me dediqué en las Naciones Unidas a evitar una agresión externa que hoy día es una posibilidad.

Ahora en una reflexión más profunda acerca de qué cosa deberíamos hacer un "mea culpa" en toda nuestra gestión, bueno hay muchas, tal vez hemos debido ser un poco menos sectarios, pero nuevamente la dinámica política siempre ha impuesto un escenario de confrontación y eso es muy triste sobre el país. Tenemos nuestros errores, lo asumo, pero en general haciendo un balance ha sido mucho más positivo lo que hicimos al lado del Comandante Chávez que cualquier cosa contraria, lo que hicimos, había que hacerlo.