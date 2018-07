Aborto: se viralizó una imagen de Mafalda con el pañuelo celeste y Quino la desmintió

20 de julio de 2018.- Niña punzante, irónica, reflexiva, Mafalda es un ícono que ha acompañado a generaciones. Su genialidad de niña que incomoda, pone en duda, protesta, se queja y argumenta persiste. ¿Cómo se plantaría hoy Mafalda ante el aborto?

La frase comenzó a circular ayer por las redes sociales, acompañada por la imagen de Mafalda con un pañuelo celeste, que dice "salvemos las 2 vidas". El pañuelo celeste surgió este año para oponerse al pañuelo verde que las mujeres de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito usan desde hace una década. El pañuelo, que lleva la imagen pequeña del pañuelo blanco de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, también lleva el lema de la Campaña: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

Desde que la legalización del aborto se discute en el Congreso se ha repartido más de un millón de pañuelos verdes, y quienes más los usan son las chicas, las jóvenes, las estudiantes. Ver a Mafalda con el pañuelo celeste parece, en principio, una contradicción. Clarín llamó a Quino para saber su opinión.

Desde Mendoza, donde vive hace un tiempo, Quino respondió: "Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones".