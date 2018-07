Protestas ante salarios de hambre surgen en toda Venezuela

20 de julio de 2018.- Los trabajadores salen a protestar por las condiciones laborales a los que son sometidos a causa de la crisis. Asimismo ocurren protestas a diario a causa de la deficiencia en la prestación de servicios somo el agua y la electricidad.

El conflicto más importante que se está llevando a cabo es el paro activo de las enfermeras que ya tiene casi un mes ante la miranda silente del gobierno, a ellas se les han sumado los demás gremios de la salud: médicos, fisioterapeutas, farmacia, fisioterapia, radiólogos, etc. Sin embargo, en la última semana a este paro de la salud se le han sumado protestas de los profesores universitarios, los trabajadores de Corpoelec, de Cantv y Movilnet, trabajadores del IVIC y los productores de caña de azúcar.

La exigencia de todos los trabajadores es la misma: Aumento de salarios al valor de la canasta básica. Un mandato constitucional groseramente incumplido.

¡Sr. Presidente a usted lo invitamos a que sobreviva con el sueldo que ganamos!

Las consignas exigiendo salarios que alcancen para llevarle la comida a sus familias surgen en medio de las protestas en la que la vanguardia es de base, nueva y con un alto rechazo a las "dirigencias sindicales traidoras de los trabajadores", así se expresan de federaciones y sindicatos adscritos a la CSBT quienes consideran "esquiroles y vendidos al gobiernos".

“Sueldos dignos ya” o “salarios justos ya” son constantes en estas protestas que ahora se suman a las decenas de manifestaciones que se registran por los fallos en el suministro de agua, de gas, los cortes de luz, la falta de unidades de transporte público y la escasez de medicinas y alimentos. Además las protestas se acompañan con exigencias relacionadas con las condiciones en las que se encuentran sus lugares de trabajo, como los del sector salud, que denuncian la falta de inversión en las infraestructuras y equipos de los hospitales.

El viacrucis diario de un trabajador ya tiene agotada a la población trabajadora. Trasladarse es un calvario por el deterioro del sistema e transporte. En el caso del Metro de Caracas son constantes los retrasos, la falta de aire en los trenes y la alta acumulación de personas en cada viaje, así los que viven o se trasladan por vía terrestre están sometidos a los constantes aumentos de pasajes, el deterioro y desaparición del parque automotor que los somete a viajar en lo que se a denominado "perreras".

El gobierno hace oidos sordos a la protesta

Al sistema de salud venezolano se refirió este jueves el presidente Nicolás Maduro, sin mencionar la aguerrida lucha de las enfermeras y protestas del gremio de la salud, solicitó a la Vicepresidencia y al Ministerio de Salud organizar una consulta nacional para transformarlo.

“Quiero hacer muy pronto una jornada completa de consulta nacional que concluya en un gran congreso de la salud venezolana para aprobar el plan de transformación del sistema de salud (…) y para encarar definitivamente el tema los hospitales del país con un plan de modernización”, dijo.

En un acto de graduación de más de 6.000 médicos comunitarios integrales, el jefe de Estado indicó que considera que este es uno de los planes prioritarios del país.

“Necesitamos una revolución dentro de la revolución en los sistemas de salud creados única y exclusivamente para el pueblo y, aumentar la inversión en condiciones de trabajo, en condiciones de vida, en equipos de trabajo”, agregó.

Además pidió una “reunión especial”, a más tardar el lunes próximo, con un grupo de médicos comunitarios integrales para “revisar el plan integral de puestos de trabajo, de salarios, de viviendas y de apoyo a todo nivel”.

¡Queremos comer como un coronel, queremos ganar como un general!

Entretanto, las enfermeras en el desarrollo de las protestas pacíficas que realizan en las puertas de sus centros de trabajos han creado consignas que denotan el descontento con el reciente aumento otrogado al sector militar. ¡Queremos comer como un coronel, queremos ganar como un militar!.

Las enfermeras venezolanas pueden ganar como máximo Bs 600.000 quincenales, mientras el aumento concedido al sector militar oscila entre los 118.000.000 y 240.000.000 bolívares mensuales. En opinión de muchos el sector militar y su incremento privilegiado de sueldos, es la expresión de un gobierno que prioriza en su política la represión y no la educación ni la salud.

Y siguen otras manifestaciones

Otras manifestaciones que se desarrollan, sobre todo en el interior del país es por la escasez de alimentos, por la falta de unidades en el transporte público, de gas doméstico, de agua y la falta de electricidad, en tanto que los ancianos protestaron este jueves 19 de julio por segundo día consecutivo por la negativa de los bancos de pagarles sus pensiones en efectivo, escaso y codiciado por los comerciantes especuladores quienes venden la mercancía "más económica" si se le paga en dinero físico.

Así, en la Venezuela del gobierno de Maduro, los trabajadores son sometidos a condiciones de precariedad. No es solo ganar sueldos que no alcanzan para comprar tan siquiera 1kg de carne. Es la presión que sienten los trabajadores de salir a realizar doble, triples jornadas para poder llevar la comida a sus hijos. Además es la escasez de alimentos, largas colas para adquirirlos, la falta de transporte, la falta de agua y electricidad. Es la precarización de la vida la que lleva a los trabajadores a protestar y como se podía escuchar con tristeza de voz de los trabajadores del IVIC "¡Queremos trabajar, no queremos emigrar!"