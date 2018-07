Médicos y enfermeras realizan asamblea y deciden mantener el paro hasta que le solucionen su situación

Caracas, 19 de julio de 2018.- Médicos y enfermeras protestaron en Hospital El Algodonal después de haber realizado la tercera asamblea interhospitalaria, donde asistieron y participaron diversos miembros de distintos gremios de la salud.



"No nos da la gana de seguir viendo morir pacientes" expresó con vehemencia Ana Romero, Presidenta del Colegio de Enfermeras quien junto a médicos, bioanalistas, fisioterapeutas, farmacéutas y personal obrero y administrativo coincidieron en el hecho de que no abandonarán la lucha hasta tanto no les sea resuelto el grave problema de salario, de la falta e dotación de insumos y hemoderivados en los hospitales y la inseguridad.



Asimismo, están decididos a ampliar la lucha, en ese sentido hacen un llamado a toda la sociedad civil, a pacientes y familiares de los pacientes a que se unan a la lucha que comenzaron de forma aguerrida y valiente las enfermeras, alegan que el problema de la salud es un tema de todos.

“Pedimos el apoyo de toda la sociedad. Hoy los pacientes recibieron solo una arepa, eso es una falta de respeto. Hay una gran indolencia por parte del gobierno”, expresó una doctora.



Esta semana llamarán a nuevas acciones de protesta rumbo a la gran marcha nacional por la salud. "Es posible que en el transcurso de la semana entrante hagamos una acción hacia la conferencia episcopal y la nunciatura" propusieron en el desarrollo de la asamblea y fue aprobada por unanimidad.



Vale decir que el Hospital Algodonal está "funcionando" sin insumos médicos, sin alimentos ni agua. La atención al paciente se hace con las uñas en vista de la deplorable situación en que se encuentra el nosocomio.



Un familiar denunció ante los medios que "el hospital se encuentra sin insumos, que los médicos y enfermeras realmente trabajan con las uñas "los mueve el amor a la vida", De dieta a los enfermos en El Algodonal sólo dan arepa sola, arroz solo, pasta sola y avena sin azúcar".



Reafirmaron la lucha por salarios dignos y afirmaron que no se conformarán con bonificaciones ofrecidas por el Ejecutivo.



Los profesionales rechazaron la injerencia de “sindicatos patronales” en la discusión de los sueldos. Respaldaron la propuesta de la Federación Médica Venezolana (FMV) sobre iniciar las tablas salariales en 200 salarios mínimos.