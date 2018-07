Cabello: "Resiste pueblo de Nicaragua, que no pueden con ustedes"

Cabello: "si la derecha lograra tomar el poder en Nicaragua no perdonaría al pueblo sandinista".

19 julio 2018 - El dirigente socialista Diosdado Cabello se solidarizó este miércoles con el pueblo y el Gobierno de Nicaragua por las acciones violentas que se ha generado desde el pasado mes de abril y que ha dejado un saldo de 242 personas fallecidas.



"Resiste Daniel (Ortega), resiste pueblo de Nicaragua, resista los sandinistas. Que no puedan con ustedes", expresó Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión desde el estado Sucre.



En este sentido, advirtió que si la derecha lograra tomar el poder en Nicaragua no perdonaría al pueblo sandinista.



"La derecha no perdona, no perdona, cuando es gobierno no perdona, persigue, desaparece, asesina, tiene socios en el mundo para taparse las cosas, entre ellos se tapan. Nosotros somos solidarios", indicó durante el espacio televisivo.



"¿Ustedes creen que si ellos triunfan en Nicaragua se van a quedar con los brazos cruzados? No. tienen en la mira a Cuba, a Bolivia y a Venezuela", agregó.



Al respecto, señaló que la violencia en la nación centroamericana repite el mismo guión que se ejecutó en Venezuela en febrero de 2014 - en la que fueron asesinadas 44 personas por el plan terrorista La Salida, promovido por el derechista Leopoldo López - y las del segundo semestre de 2017, en la que fueron asesinadas varias personas, así como se realizó un asedio contra el pueblo que defendía a la Revolución.



"Es el mismo método que usaron aquí en Venezuela, más armado del que usaron aquí en Venezuela inclusive. Asesinan gente y queman gente igualito que en Venezuela".



El informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, presentado el pasado viernes, detalla que el aumento de la cifra de los fallecidos comenzó a partir del 30 de mayo, coincidiendo con el establecimiento de tranques sobre las principales vías de acceso y cascos urbanos y el posterior restablecimiento de las mismas.



Asimismo resalta que el mayor número de asesinatos se ha registrado en Managua, capital de Nicaragua, donde 105 personas han fallecidos, seguidas por Masaya (27 muertos).



El informe describe que los grupos violentos también realizaron actos de torturas, violaciones sexuales, además dejaron repercusión en la economía local. En este último punto, el informe precisa que hasta el momento la economía nacional ha registrado pérdidas por encima de los 430 millones de dólares.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 282 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)