Presidente Maduro: Si aspiras la felicidad de tu pueblo tienes que aspirar la independencia

Presidente Maduro en el Foro de Sao Paulo en la Habana, Cuba Credito: Twitter

Caracas, 17 de Julio.- El presidente de la República, Nicolás Maduro destacó que el desarrollo de medidas dirigidas a atender las necesidades de la población en cualquier nación necesita el fortalecimiento de la independencia necesaria para aplicar las políticas sociales necesarias.



"Los que aspiren dignidad, justicia social, igualdad, felicidad para los pueblos, independencia de América Latina no pueden creer que será un lecho de rosas, será un combate y una lucha permanente por abrirle espacio y caminos a la ideas de redención, justicia y felicidad de los pueblos. Si aspiras la felicidad de tu pueblo tienes que aspirar la independencia política y económica", expresó este martes durante su participación en el XXIV Foro de Sao Paulo en La Habana, Cuba.



Reiteró que Venezuela ha enfrentado una guerra de carácter no convencional de desgaste por parte del gobierno de Estados Unidos.



"No importa la diversidad de circunstancia al principio o al fin le verán la cara, como se la hemos visto nosotros, al monstruo del imperio norteamericano y a los intereses de las oligarquias locales", recalcó.



Rememoró que desde la partida física de Hugo Chávez el pueblo bolivariano se ha enfrentado a diversas forma de la guerra no convencional.



"Somos hijos de los obstáculos, de la luchas, de las dificultades", exclamó.



Denunció que Venezuela ha sido sometida a amenazas de invasión militar en el transcurso del último año por parte del gobierno de Estados Unidos.



"Venezuela quiere paz, con justicia, con democracia, con justicia, con independencia nacional. Somos hijos de Bolívar y no tememos ninguna amenaza del imperio norteamericano", recalcó.



Durante su discurso recordó que el 6 de diciembre próximo se conmemorará 20 años de la primera victoria electoral de Hugo Chávez en 1998.



Rememoró que ya para esa época funcionarios del gobierno estadounidense decían en informes y discursos que tanto el MBR 200 (primigenio movimiento político bolivariano) y al comandante Chávez como un elemento que no colaboraba en los intereses de EEUU.



"¿Quién dijo que uno tiene que trabajar para los intereses de EEUU? - cuestionó - uno tiene que trabajar los intereses y sobre todo de América Latina y el Caribe en la visión de (Simón) Bolívar, de los libertadores", refirió.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 210 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)