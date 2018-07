Las enfermeras y enfermeros se constituyen en ejemplo de lucha mientras el gobierno parece no enterarse

16 de julio de 2018.- Las enfermeras siguen dando ejemplo de lucha a 21 días de comenzar el paro activo en demanda de mejor salario, condiciones laborales y así como de insumos médicos. Todos los días en la mañana, las enfermeras y enfermeros salen a las inmediaciones de sus centros de trabajo en las que se pueden escucar consignas como "¡Sueldo digno ya!, ¡Sr. Presidente a usted lo invitamos a que sobreviva con el sueldo que ganamos! ¡Si saben sumar y multiplicar páguennos el sueldo que nos tienes que pagar!" como grito de protesta de quienes a pesar de ser profesionales de un sector tan importante y vital como lo es la salud, no sobrepasan los 700 mil bolivares quincenales.

En este sentido, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, explicó a diversos medios que aunque no hay una decisión final en cuanto al rumbo que tomará este paro, la tendencia ha sido a la renuncia del personal: "al menos 60% del gremio ha abandonado sus puestos de trabajo".

El escandaloso silencio del gobierno

Pese a que la protesta de los gremialistas se ha intensificado conforme a como pasan los días, ni el presidente ni el nuevo ministro de Salud Carlos Alvarado, se han pronunciado formalmente en relación al paro. Usuarios de las redes sociales se manifiestan y expresan ante este heco "Es impensable que el gobierno no muestre disposición a resolver el conflicto del sector salud. Eso quedó claro cuando en medio de este conflicto que mantienen las enfermeras se les haya aumentado el sueldo a los militares a 240 millones de Bs mensuales mientras ellas ganan 1 millón de Bs al mes. Es la misma actitud que ha tomado el gobierno con la falta de insumos y medicinas. Está claro que el gobierno no está interesado en el tema de la salud pública", así lo expresa Carolina Martínez, paciente renal.

Enfermeros y enfermeras descontentos con la actuación de los sindicatos y federación

La Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud (Fenasirtrasalud) cuya organización es presidida por el constituyentista Hernán Iriarte, acordó directamente con el Gobierno –sin consultar a los colegios de médicos y enfermeros– un aumento que "supera el mil por ciento".

De tal modo, el representante de esta federación dijo que se consignó el oficio a la instancia correspondiente, la que según explicó Iriarte "está evaluando su impacto y si puede cumplir con ella".

Sin embargo, las enfermeras son claras en su petición "Sueldo igual a la canasta básica", lo que quiere decir que la canasta básica calculada a 300 millones de Bs para el mes de mayo según CENDAS-FVM no sería cubierto por un salario del 1000%. "Es una oferta engañosa. Nos preguntamos, '¿los que ganamos un millón de Bs al mes, nos aumentan a 10 millones? Pues, resulta que en este país un kilo de jabón para lavar la ropa cuesta 14 millones de Bs... entonces está claro que el aumento debe ser acorde al costo de la cansta básica y punto ¿Por qué a los militares sí y a nosotras no?" No queremos que estos sindicalistas que además son constituyentistas se abroguen el dereco a decidir cuanto debe ganar una enfermera en este país", así lo hizo saber Wilneika Zambrano enfermera de profesión con 12 años de servicio.