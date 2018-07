Frente Amplio Nacional Bolivariano: el foco de la crisis se halla en Miraflores

El Mayor Martín García, vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano

16 de julio de 2018.- El Mayor (r) Martín García, vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB), manifestó que el foco de todos los problemas que confronta la población venezolana en la actualidad se encuentra en Miraflores.



«Quienes ocupan Miraflores han demostrado hasta la saciedad su total incapacidad para solventar cada uno de los problemas que aquejan a los venezolanos, a pesar de tener a la mano todos los dispositivos legales con que pudieran emprender medidas eficaces al respecto. Pero, en lugar de hacerlo, se contentan con sus discursos repetitivos y autocomplacientes que no entusiasman a nadie más que a ellos, como acontece con su convocatoria del cuarto congreso del PSUV en donde estarán presentes delegados nombrados a dedo, sin ningún aval de sus bases militantes», enfatizó el Mayor García.



Estima el militar integrante del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) que esta situación motiva entre muchos venezolanos la necesidad de plantearse unos nuevos escenarios, con hombres y mujeres verdaderamente preocupados en trabajar por el bienestar colectivo y en hacer funcionar la maquinaria del Estado como corresponde, al servicio de la soberanía popular y no de una minoría partidocrática corrupta.



«La presión social en las calles será determinante en el logro de los cambios y de las soluciones requeridos por el pueblo ante la gravedad de la situación económica que padece nuestro país y la incompetencia del gobierno de Nicolás Maduro, junto con sus iguales de la oposición, para superarla con éxito», expuso García.



Resaltó que el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) se halla preparando un próximo encuentro con diferentes movimientos populares, el cual se efectuaría en la ciudad de Acarigua, a fin de coordinar acciones que le permitan al pueblo organizarse y enfrentarse a las contingencias que se presenten, no sólo en el plano económico sino también en lo social y lo político, de modo que éstas apunten al logro de la transformación integral del Estado venezolano y el pleno ejercicio y autoridad del poder popular soberano. -