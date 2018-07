(VIDEO) El PSL y la corriente sindical C-CURA: Por un salario igual a la canasta básica, que se indexe mensualmente

Lunes, 16 de julio de 2018.- Un salario igual a la canasta básica (ART 91 de la CRVB) y que este se indexe mensualmente, es la exigencia que hicieron miembros el PSL y la corriente sindical C-CURA, durante sus declaraciones del doce de julio.



Francisco Luna, secretario ejecutivo de la Federación Petrolera hizo un llamado a la clase trabajadora: que los trabajadores exijan para un trabajo, eso que se llama Orden de Trabajo (para que tengan ese resguardo), porque podrían ser los nuevos presos de este país.



Aquí no aumentará la producción mientras el trabajador siga maltratado como está, en función de su trabajo y en función de lo que se llama sus reivindicaciones sindicales.



Un trabajador petrolero, hoy, está pasando hambre con el salario que tiene, que no le alcanza.



Recordó Luna el caso de Rodney Alvarez injustamente detenido por mas de siete años.



El gobierno está pagando la deuda externa cuando debería utilizar ese dinero en inversión petrolera y en salario de lo trabajadores, señaló el profesor Armando Guerra del sindicato de profesores.



Recursos para que cada trabajador perciba el valor de la canasta básica existen, el problema es que gobierno los invierte todos en el pago de la deuda externa.



Tenemos que buscar la manera, con la movilización multitudinaria y unitaria de todos los trabajadores, que se respete el artículo 91 y que se le cotice a trabajador el pago de su salario, igual al de la canasta básica.



La Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores no representa a los trabajadores venezolanos, representa a los intereses del gobierno, que es el patrón, que son los empresarios de este país, son la burguesía de este país, la chavezburguesía de este país.



Esos sindicatos bolivarianos no representan, ni pelean por nadie, pelean por sus propios intereses como burócratas y por los intereses del gobierno en el pago de la deuda externa.



La Asamblea Nacional Constituyente es un apéndice del gobierno, es el pilar fundamental del gobierno, igual que lo son las Fuerzas Armadas en la constitución de esa política en contra de los trabajadores.



Por su parte Miguel Ángel Hernandez manifestó que es posible luchar, que es posible enfrentar a este gobierno y enfrentar a su política de hambre, de miseria y de represión.



En este momento las luchas comienzan a potenciarse y son los trabajadores la clase definitivamente fundamental para transformar al país, la que produce, la que genera conocimientos...y las enfermeras marcan el camino.



Hay esperanzas, hay posibilidades de derrotar a este gobierno, pero la única manera de lograrlo es con la unidad, es conformando coordinadoras en cada una de las regiones, en los sectores.



Este es el momento porque comienza a desarrollarse una gran protesta que puede ser el embrión, que puede ser el comienzo de un enfrentamiento, de una gran rebelión contra este estado de cosas.



La gente está ya al borde de que esto reviente, es decir, están estirando la cuerda a tal nivel que ya, esto va a colapsar y ese colapso no puede ser algo desordenado, no puede ser algo anárquico, tiene que ser organizado.



De manera independiente y autónoma es que vamos con la movilización y la coordinación de las lucha a lograr lo que estamos anhelando que es que el salario se iguale a la canasta básica, que se indexe mensualmente...es decir, que se ajuste mensualmente de acuerdo a como aumenta o como se incrementa la canasta básica.



Cerrando estas intervenciones Francisco Luna fue enfático al afirmar que: tanto José Bodas como Francisco Luna nos queremos solidarizar también con la clase de jubilados petroleros, los cuales hoy están llevando, también dentro de este sentido de crisis, una vía crusis en función de lo que es el fondo de pensiones.



El cual el gobierno se apoderó, el gobierno lo utilizó como bonos, el gobierno hizo desastres con toda la cantidad de millones de dólares que ese fondo de pensiones tenía aportado desde el año 1993.



Queremos también denunciar que fue creado un bono, un fondo de pensiones de los trabajadores activos, que eso no se sabía.



En el año 2012 fue creado el Fondo de Previsión Social de los Trabajadores Activos, que cumple el mismo requisito, del Fondo de Pensiones de Jubilados de PDVSA.



Igualmente señores, le llamamos a los activos para que conformemos ese grupo de acción con los jubilados, porque no podemos dejar que este Fondo de Pensiones, tanto de activos como de jubilados se pierda, porque eso va a ser parte de lo que puede ser nuestro futuro para enfrentar la crisis que va a tener este país.

