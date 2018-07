(VIDEO) Fresia Ipinza de AIPO denunció corrupción en hospitales, medicamentos, gasolina y bomberos

Lunes, 16 de julio de 2018.-En el cierre de la serie de declaraciones que nos brindó Fresia Ipinza, el día cinco de julio, insistió en que estamos teniendo un cáncer metastásico con respecto a la corrupción y podemos sintetizar su intervención en un acumulado de lo temas que trató: hospitales, medicamento, gasolina (precio) y bomberos.



Señaló Ipinza: creo que estos 500 hospitales hay que hacerle una inspección ocular de parte de los movimientos populares y enviarle el resultado al señor Presidente.



Se pone a la orden Ipinza para servir de intermediaria y hacércelo llegar al primer magistrado de la Nación y ofreció su correo, karacas2008@gmail.com



Los negocios que se están haciendo( en sanidad) son insólitos.



Esto no es un problema de ministros, es un problema de integración entre los grupos sociales que conocen sus realidades.



Se pregunta: ¿cómo es posible que los medicamentos de alto costo, se están negociando por teléfonos clandestinos? y los están vendiendo, ¿cómo es posible que nadie haga nada con respecto a esos directores que se han encargado de sacar toneladas de medicamentos, para ser vendidos, de manera bachaquérica.



Señor Presidente, no busque un hombre milagroso ante la salud, porque esto es ya un problema grueso de Estado, tan grueso como la alimentación.



Hay muchos que están involucrados (en estas irregularidades sobre los medicamentos) ni uno preso, empiece a meterlos preso para que usted vea que el orden empieza.



Aquí no hay orden porque no detienen a nadie y la gente no le tiene miedo ni a justicia, ni a usted ni a nadie.



Aquí no respeta nadie a nadie.



Están surgiendo mucha denuncias donde a personas que simplemente por medicamentos, le están solicitando el carnet de la Patria.



El derecho a la Salud es Inmanente y constitucionalmente no dice en ningún lado que tiene que tener un carnet, para tener salud, yo creo que esa discriminación van a tener que, ustedes, revaluarla y reconsiderarla.



No es solamente la salud, el medicamento, sino, el complot del agua, el complot de la luz, el complot del gas, el complot de internet...aquí hay un complot montado, pero de gran magnitud, a nivel de los servicios básicos.



Si yo le enumero a usted, la cantidad de problemas que estamos sobreviviendo, es mas que un complot, entonces yo atacaría directamente a los responsables.



Es verdad que tenemos problemas de agua?, caramba, que yo sepa, no, en Venezuela, problemas de agua no hay, aquí lo que hay es saboteadores de profesión, ni un preso.















