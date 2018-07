Padrino López: Hay que barrer todo factor antipatrio

Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López

15 de julio de 2018.- El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, señaló que la situación que enfrenta el país es tan compleja, “porque se han combinado una serie de factores en una agresión multiforme que ataca desde distintas direcciones y busca quebrar el espíritu nacional”.



En un acto llevado a cabo en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela, en compañía de autoridades académicas y militares, presidió el Lauro Académico de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (Umbv) para conferir títulos de Doctor, Magíster y Especialista a más de 500 profesionales.



“La defensa de la patria no es tarea de unos pocos, o de los más patriotas, es una tarea de todos defender nuestra querida Venezuela, la única que tenemos, que no nos sirve ni fragmentada, ni dividida, ni hecha añicos. No. Nos sirve aquí con ideas, con ganas de seguir adelante, con esperanza, con optimismo, pero siempre la patria unida. Hay que barrer todo factor antipatrio que esté por allí operando nacionalmente o más allá de la frontera, a eso hay que ponerle un parao con mucha firmeza. La patria nos necesita a todos”, afirmó.



A juicio del ministro Padrino, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) “no es un ente en sí mismo, sino que existe para dar, para defender y para construir”.



Padrino López destacó el trabajo de la Umbv y aseguró que “aprender, educarse, es aportar a la patria”. “Nuestro comandante Hugo Chávez democratizó la educación en este país, abrió universidades, aumentó la matrícula en todos los niveles, y debemos trabajar muy duro todos los días por la calidad de la educación. No se trata nada más de abrir universidades”, agregó.



Lamentó que la teniente de Navío, Ingrid Rodríguez, “no haya podido llegar físicamente a este ceremonia, quien se nos fue, porque luchando contra una enfermedad como toda una soldada nunca abandonó sus estudios”. Además, informó que le será otorgado el ascenso post mortem a capitán de corbeta.