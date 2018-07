Tania D’ Amelio: Partidos que no participaron el 20M no podrán postularse para las municipales del 09-D

En las #EleccionesMunicipales2018 de Venezuela, podrán postular las organizaciones políticas nacionales y regionales que presentaron candidaturas en las Elecciones Presidenciales y Regionales del 20 de mayo pasado, y están impedidas de hacerlo las que se abstuvieron de postular. — Tania D´amelio (@taniadamelio) 13 de julio de 2018

El impedimento para postular en las #EleccionesMunicipales2018 radica en lo señalado en el Decreto Constituyente para la Participación en Procesos Electorales, publicado el 27 de diciembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.308. pic.twitter.com/qlUWng1sua — Tania D´amelio (@taniadamelio) 13 de julio de 2018

14-07-18.-La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio, informó este viernes a través de su cuenta en la red social Twitter que los partidos políticos que no participaron en las votaciones presidenciales del 20 de mayo, no podrán postularse en los próximos comicios municipales del 9 de diciembre.D’ Amelio expresó que la prohibición se origina por lo publicado el 27 de diciembre del 2017 en la gaceta N° 41.308.“las organizaciones que no postularon en elecciones nacionales, regionales o municipales inmediatamente anterior a este nuevo proceso electoral municipal, no podrán postular en éste y deberán ir a un proceso de renovación”, señala el texto.