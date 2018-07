Enfermeras siguen en pie de lucha mientras el gobierno sigue sin resolver la situación

13 de julio de 2018.- El conflicto del gremio de Enfermeras y Enfermeros alcanza su tercera semana de protesta activa en la que solicitan al Gobierno respuestas contundentes ante la exigencia de salarios dignos, insumos médicos y medicinas para laborar en sus centros de salud públicos.

A esta misma exigencia también se han unido algunos médicos, bionalistas, instrumentistas, debido a que el Estado ni el nuevo ministro de Salud se han dado por enterados. Tras 20 días de protesta representantes del sector salud enviaron este viernes un mensaje al ministro Carlos Alvarado, ante la posibilidad de que puedan reunirse para que escuche las exigencias del gremio.

Durante una asamblea realizada en horas de la mañana en el hospital Luis Razzeti en Cotiza, Ana Rosario, presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital envió un mensaje al ministro en nombre de todas las enfermeras: "El ministro está organizando su agenda para recibirnos, pero yo le digo que nosotros también estamos organizando nuestra agenda y entre los planes está una visita al Palacio de Miraflores".

En algunos centros hospitalarios pacientes se solidarizan con el paro de las profesionales de la salud. Tal es el caso de las declaraciones que diera Mayra Torres quien padece de cáncer renal que no ha podido recibir su primera quimioterapia,"en este país necesitamos salud, no becas ni bonos. Por favor presidente, necesitamos tener una vida digna, que los hospitales funcionen y que estas personas que están trabajando para nosotros tengan un sueldo digno", dijo con la voz entrecortada. Mientras tanto, los médicos cuestionaron que ni siquiera los pacientes puedan "morir dignamente".

Aunque no tienen una fecha limite para el paro de actividades, reiteraron que de no recibir una respuesta, no se descarta tomar acciones contundentes, entre ellas, la renuncia masiva del personal.

Muchos profesionales de la salud se han ido debido a la situación económica del país. Incluso enfermeros están renunciando porque no ven solución a este conflicto, por lo que deciden emigrar es como un despido masivo de los trabajadores de la salud de manera solapada. Muchos son los testimonios y denuncias de profesionales de enfermería que se han visto obligadas a renunciar porque el salario que ganan no les alcanza ni para cubrir los pasajes para trasladarse a los centros de salud donde laboran. Además es una manera, también solapada, de sacar a los ciudadanos del país ante la imponencia de condiciones de miseria para sobrevivir.

Aseguran las enfermeras que una de las soluciones para resolver este conflicto es que el Estado les ajuste el salario y que éste cubra la cesta básica alimentaria, la cual se ubicó al terminar el mes de mayo en más de 220 millones de bolívares”.