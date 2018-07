Las causas de la caída de la producción petrolera venezolana dichas por un líder sindical

Viernes, 13 de Julio de 2018.-

Bajos sueldos, migración de trabajadores, falta de mantenimiento y de inversión. Esta es, en resumen, la explicación que da José Bodas, secretario general de la Futpv

No es la primera vez que José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), advierte que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) "se cae a pedazos". La diferencia entre sus señalamientos desde el año 2005 y los del presente es que la caída en la producción petrolera venezolana se convirtió en un asunto de interés mundial.

Bodas ha insistido —y lo volvió a hacer en esta conversación con Contrapunto— en que la producción petrolera se viene abajo por falta de mantenimiento y falta de inversión. Pero hay otro factor que, en su opinión, está pesando mucho, y es la situación de los trabajadores de Pdvsa, afectados por un ingreso que no alcanza y también por la inseguridad. "En los taladros se trabaja igual que en 1935", condenó.

"En dos años se han ido 25.000 trabajadores. No condenamos al que se va del país. Todo lo contrario: entendemos que hay una política de hambre".

José Bodas, secretario general de la Futpv, explica por qué sigue cayendo la producción petrolera en Venezuela pic.twitter.com/Y6siXsGlFe — Contrapunto (@contrapuntovzla) 13 de julio de 2018

Considera que los bajos salarios forman parte de una política —implementada en otros países— para ofrecer mano de obra barata a las empresas trasnacionales petroleras. "Los trabajadores van a trabajar sin comer", denunció. El sueldo es de 4 millones de bolívares al mes, con una tarjeta de alimentación de 11 millones de bolívares "que no es salario" y que solo permite comprar "un kilo de detergente". Un trabajador de la refinería de Pdvsa en Curazao "gana 2.500 a 7.000 dólares mensuales" mientras "un trabajador del Complejo Refinador Paraguaná gana 3 dólares mensuales".

Pero además "el compromiso de los gerentes es con el Gobierno" y no con la industria, indica, "porque dedican el horario laboral a trabajar por el partido de Gobierno". El problema "es que dejan de hacer el trabajo por el cual les paga la nación para ser militantes del PSUV".

A la crisis suma, también, "la falta de libertades democráticas", porque debido a eso cualquier denuncia sobre presuntos hechos de corrupción se convirtió en motivo de persecución contra los denunciantes y no contra los supuestos responsables de dolo.

Bodas le dice al presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, que no es con misas que se recuperará la producción de Pdvsa: "La única acción concreta que hizo fue hacer una misa para recuperar la producción. Nosotros le decimos, con todo respeto, que puede hacer un millón de misas, está en su derecho, pero el problema es que con misas no se aumenta la producción".

El secretario general de la Futpv insistió en tres aspectos clave: inversiones, atención a las reivindicaciones de los trabajadores y compra de repuestos. Sobre el monto necesario para las inversiones, saca a colación algunos números (20.000 millones de dólares en adelante). En cuanto al sueldo, insiste en que no debe ser inferior al costo de la canasta básica. En materia de repuestos, advierte que, si no se compra lo básico y si no se garantiza la seguridad del personal, los taladros se seguirán parados y los pozos continuarán su camino al cierre.