El CNE convoca a renovación de militancia de organizaciones que no participaron en últimos comicios

Caracas, julio 12 - La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, indicó este miércoles que las organizaciones con fines políticos que no participaron en los últimos eventos electorales del país deben cumplir con el proceso de renovación de nóminas de militantes.



Lucena señaló —en rueda de prensa transmitida por VTV— que de todos los partidos habilitados para postular en las elecciones del 20 de mayo, solo cuatro decidieron no hacerlo, entre ellos están Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Nuvipa.



En rueda de prensa detalló que luego del proceso de validación, el CNE publicará los resultados.



Paralelo a este proceso, el CNE publicó el cronograma para la inscripción de 30 organizaciones como partidos políticos, cuyas denominaciones temporales están publicadas en el portal web del Poder Electoral.



Además, precisó que la elección de miembros de los concejos municipales, que se realizará el 9 de diciembre en todo el territorio nacional, contará con el respectivo acompañamiento internacional.



"Para todos los procesos electorales tenemos acompañamiento internacional, por su puesto no de la misma magnitud de una elección presidencial que siempre conlleva una gran atención y es de gran interés nacional e internacional", dijo.



Con respecto al sufragio enfatizó que en los próximos comicios utilizarán la biometría como único elemento para garantizar la seguridad del voto.



"El año pasado estuvimos impedidos de utilizar la tinta indeleble, por la negación de la Universidad Central de Venezuela, nuestro proveedor de darnos la tinta. Nosotros decidimos que teniendo una fortaleza como lo es la biometría no hace falta", apuntó.



