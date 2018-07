Trabajadores se atreven a denunciar presunto desmantelamiento del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela

10 de julio de 2018.- A la redacción de Aporrea.org llegó un pronunciamiento de trabajadores de IPOSTEL, quienes solicitaron que sus nombres se mantuvieran en el anonimato por temor a represalias "no solo desde el punto de vista laboral sino también desde el aspecto de integridad física". A pesar de esto, los trabajadores expresaron "estar dispuestos a desenmascarar el entramado mafioso y de corrupción que se ha enquistado en la empresa de correos y encomiendas del estado venezolano y que está llenando los bolsillos de quienes, falsificando el término socialismo, le están haciendo un grave daño a nuestro país y a los trabajadores que somos los que estamos sufriendo las consecuencias del desfalco que se le está haciendo a la nación".

"A pesar de que desde la cúpula burocrática gubernamental se pretenda hacer propaganda con la firma de la Convención Colectiva de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras de Ipostel, quienes laboramos en esta empresa queremos dejar claro que esa es una victoria de nosotros, de nuestras protestas de base, de quienes hemos dado la lucha porque esto sucediera", expresaron.

"Asimismo, queremos denunciar algunas de las irregularidades que están ocurriendo en el instituto telegráfico y que es una noticia que queremos poner a la disposición del Fiscal General de la República Tarek William Saab para que se abra una investigación al respecto"

"Denunciamos vehementemente la gestión del Presidente de IPOSTEL Ender Montiel, del Director de Operaciones Juan Rodríguez, Director de CNC Javier Vargas y Alexander Uzcátegui, el Director de Seguridad saliente, Alberto Cedeño, la Gerente de Reclamaciones, María del Pilar y con el apoyo del inspector postal Manuel Moreno, todos los anteriormente nombrados son enviados del Ministro Hugbel Roa", así lo manifestaron los trabajadores denunciantes.

Los denunciantes afirmaron que "Uno de los casos más emblemáticos de la actuación de la actual directiva de IPOSTEL son los presuntos hechos perpetrados en contra de los envíos internacionales. Tal es el caso de la sospechosa desaparición de las cajas en las que se envían las tarjetas de crédito internacionales, que al ser tratadas como envíos ordinarios, entran en un limbo en el cual el remitente y el destinatario no pueden acceder a la ruta del envío, lo que permitiría, en un supuesto caso, que la gerencia se apoderara de todas las cajas de las tarjetas de crédito, con supuestos contactos que tienen en los bancos, que les permitirían hacer uso indebido de las mismas. Los remitentes y los destinarios no pueden saber si sus tarjetas efectivamente llegaron porque simplemente no hay un mecanismo que certifique la recepción de ese envío.

También evidenciamos el mecanismo por medio del cual la gerencia, fuera de toda normativa interna, trata el asunto de los envíos que llegan del exterior. Muchos de ellos pasan a la figuras de rezago saltándose el procedimiento y los tiempos para que esto ocurra (envíos no reclamados en los que no aparece el remitente ni el destinatario después de seis meses de haber realizado). Pues en menos de cuatro semanas han realizado la apertura de más de 500 valijas, muchas de ellas sin cumplir el requerimiento para pasar a rezago, es importante decir que cada valija puede contener hasta 15 envíos (correspondencia) dependiendo del tamaño de los envíos. Este material debería ser subastado entre los trabajadores, lo que en estos momentos no ocurre porque estas valijas son abiertas por los directores y presuntamente repartidas entre ellos, cada valija puede contener desde una cajita hasta 15 cajas con ropa, teléfonos, relojes, dinero, electrodomésticos y productos de distinta índole. La directiva abre estas valijas prohibiendo expresamente el paso del personal de seguridad durante el desarrollo de esta "acción" que tiene impresionados a los trabajadores."

Terminan los trabajadores afirmando que "denunciamos al Director de Seguridad, Alberto Cedeño (quien salió de Ipostel hace diez días), el Director de Operaciones. Juan Rodríguez, el Presidente Ender Montiel, ya que a diario llegan al Centro Postal Caracas desde el Centro Postal Internacional, a través del aeropuerto José María Vargas, un lote de cajas contentivas de tarjetas de crédito en dólares, las que al llegar son sacadas de las cajas y enviadas a presidencia presuntamente con el fin de cambiarla, o como se dice vulgarmente, rasparlas y dejarlas en blanco, para luego destruirlas. Todo esto ocurre delante del personal que labora en esa área, pero que nada puede hacer por temor a represalias, además que los involucrados son muy hábiles para eliminar evidencias, ya esto se ha vuelto rutina. Los trabajadores esperamos que el nuevo Director de Seguridad tome cartas en el asunto, pero para bien de la institución, de los trabajadores y del país. Hasta ahora este nuevo Director ha mostrado buena intención, solo esperemos no se lo trague el sistema. También queremos hacer notar lo que ocurre con las valijas que estaban en rezago y presuntamente se repartían de manera descarada entre el Director de Seguridad Cedeño, la Gerente de la Dirección de Recursos Humanos el Director de Operaciones, Juan Rodríguez, la Gerente de Reclamaciones María del Pilar, el Director de Infraestructura Edgar Lara y otros tantos que prohibían el paso a esa área cuando los trabajadores suponemos que estaban en pleno saqueo, ni los vigilantes podían pasar cerca, y aunque parezca mentira o exagerado, eran más de 200 valijas que se han desaparecido a través de lo que presumimos como un gran robo, sin pudor alguno".