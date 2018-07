Multitudinaria Asamblea de trabajadores universitarios en la UCV votó continuar el conflicto por un salario digno

10/07.- Desde tempranas horas de la mañana de éste lunes 9 de julio, trabajadores universitarios de diferentes casas de estudio a nivel nacional iniciaron una gran asamblea intergremial en la que se contó con la presencia de trabajadores de diferentes instituciones educativas gubernamentales y autónomas: UCV, UC, CULCA, CUC, UNEXPO, IUTON, UPEL, Simón Bolívar, fueron tan sólo algunas de las presentes.

Los dirigentes sindicales de los diferentes gremios, así como los trabajadores ni sindicalizados tuvieron el derecho de palabra, entre los que destacaron las intervenciones de la Profesora Keta Barrios como vocera de la APUCV y Eduardo Sánchez por el sindicato de trabajadores administrativos SINATRA.

Acuerdos entre gallos y medianoche

Frente a los más de dos mil trabajadores presentes Eduardo Sánchez llamó a refrendar el desconocimiento a los acuerdos salariales que fueron aprobados por el gobierno nacional ¨A espaldas de los trabajadores¨. ¨Entre gallos y medianoche voceros completamente ilegítimos cerraron unos acuerdos que nada tienen que ver con lo que exigimos, aquí no solo vamos a votar que esos acuerdos son ilegales e ilegítimos sino también una moción de censura para los supuestos dirigentes sindicales Carlos López y sus cómplices¨ Aseveró Sánchez.

Salario igual a la canasta básica

El Aula Magna resonó con la consigna de los trabajadores ¨Salario digno ya¨ que para ellos es un salario igual a la canasta básica, es decir, poder alimentar y sostenerse a ellos mismos y a sus familias. ¨Con el salario actual no se cubre ni un día de necesidades básicas de los trabajadores, es decir, prácticamente el salario no existe¨ Manifestó la profesora vocera de la APUCV.

En las pancartas y consignas los trabajadores han dejado claro que su intención no es un aumento parcial ni mucho menos lo que ellos denominan como ¨migajas¨. ¨Queremos un salario digno para cubrir nuestras necesidad y la de nuestras familias, algo tan básico como eso¨ Sentenció.

¿Por qué un militar gana más que un trabajador universitario?

En días recientes se ha masificado información aun no oficializada (tampoco desmentida) relacionada a los aumentos salariales que han recibido los integrantes de las Fuerzas Armadas. ¨Un coronel del ejército podría ganar hasta 240 millones de bolívares, mientras que el salario mínimo en cualquier otro oficio es de 5 millones y el de un profesor no llega a 30 millones, esto es indignante. Al gobierno no le importa el futuro de la salud ni de la educación, ni de la universidad, solo el futuro de los nos reprimen y roban¨ Racalcó Dionys Avila en representación de los profesionales y egresados de la UCV.

Unificar las luchas

Al cerrar la asamblea los trabajadores se manifestaron pacíficamente en las calles de Plaza Venezuela, permanecieron obstaculizando el tránsito por varios minutos, haciendo declaraciones y convocando a los transeúntes a solidarizarse con su lucha ¨Sabemos que las enfermeras continúan en paro activo, los estudiantes por nuestro lado tenemos becas miserables que no alcanzan ni para comprar el desayuno de un día, como universitarios, como ciudadanos debemos unir las luchas y no aceptar migajas¨ Declaro Sairam Rivas, dirigentes estudiantil que participó de la asamblea.

Acciones para los próximos días

Los trabajadores votaron unánimemente una serie de acciones que se desarrollaran en los próximos días: el martes 10 de julio se convocara a una jornada nacional de protesta en los centros de estudios, mientras que el miércoles 11 de julio los trabajadores se concentraran en el Ministerio de Educación Universitaria y el jueves y viernes 12 y 13 de julio se desarrollará un paro de 48 horas.