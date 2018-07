PSUV evalúa impulsar referendo revocatorio contra diputados de la AN

Pedro Carreño Credito: Archivo

8 de julio de 2018.- Al cumplirse la mitad del período de funciones de la Asamblea Nacional (AN), órgano en desacato del ordenamiento jurídico, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) evalúa impulsar un referendo revocatorio contra diputados que no hayan cumplido efectivamente con sus funciones.



El anuncio fue realizado por Pedro Carreño, vicepresidente regional en los estados Trujillo y Zulia, quien detalló que el mecanismo será sometido a consulta en los 23 estados y el Distrito Capital con miras a "presentar una propuesta consensuada".



"La Constitución de la República establece que una vez cumplida la mitad del período y con el 20% de las firmas se activa el referendo revocatorio. Efectuaremos una evaluación para determinar a quiénes se les recogerán las firmas para el revocatorio", señaló en entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.



Carreño indicó que el procedimiento responde a una "sanción ética y moral", dado que los parlamentarios no cumplen con las competencias de su cargo, mostrándose indiferentes con "los problemas que enfrenta nuestro pueblo".



El artículo 72 de la Carta Magna refiere que "todos los cargos y magistraturas de elección son revocables", razón por la cual admite la convocatoria de un referendo para revocar un mandato. El apartado apunta que, una vez transcurrido la mitad del período, un número no menor del 20% de los electores podrán solicitar la aplicación del procedimiento.



