Diputado Francisco Sucre afirma que 300 mil venezolanos cruzan mensualmente a Colombia

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior del parlamento, dijo que en una visita a Cúcuta con una comisión de eurodiputados, pudo asistir a los refugios para venezolanos y hablar con quienes los administran.



“Estamos hablando más o menos de una cifra de 300 mil venezolanos, que todos los meses cruzan y se quedan; o se quedan en Colombia o se van hacia el sur del continente”, explicó el parlamentario según cifras obtenidas durante su visita a la frontera con el país neogranadino.



En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, que transmite Unión Radio, se pronunció respecto a las denuncias de una invasión al país y aseguró que ningún sector la apoya.



“Eso no lo está promoviendo nadie, eso no lo desea absolutamente nadie, incluso los propios gobiernos del hemisferio han dicho que están en desacuerdo. Nosotros como oposición y como ciudadanos venezolanos no podemos estar de acuerdo con una salida de esa naturaleza”, expresó Sucre

Esta nota ha sido leída aproximadamente 213 veces.